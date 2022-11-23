O Şehirde Yaşayanlar Şanslı! 2.150 TL Nakit Para Yardımı!

Küresel boyutta yaşanan yüksek enflasyon ile mücadele devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye’de bir şehirde yaşayanlar için büyük fırsat ortaya çıktı. Karşılıksız verilecek desteğin miktarı 2. 150 TL olarak belirlendi. İşte detaylar…

Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemlerden kaynaklı birçok aileye destekler sağlanıyor. Bu konuda özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hemen hemen her konuda ihtiyaç sahibi ailelere destek sunmaya devam ediyor. Bu defa Türkiye’ de o ilde yaşayan kişilere 2.150 TL nakit para yardımı yapılacağı belirtildi. İnsanlar araştırmaya başladı.

O Şehirde Yaşayanlar Şanslı!

Hem Türkiye’ de hem de küresel piyasalarda yüksek enflasyon ile mücadele devam ediyor. Bu bağlamda hemen hemen her gün yeni zam haberleri alıyoruz. Kış aylarının da başlaması ile ihtiyaç sahibi aileler oldukça zor zamanlar geçiriyorlar. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim, enerji, akar yakıt, eğitim ve daha birçok alanda destek vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kış aylarının da gelmesi ile birlikte doğal gaz desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’ lik destek verdik” açıklamalarında bulundu. Bakan Yanık, sözlerine “ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’ nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL- 2.500 TL arasında değişiyor” şeklinde devam etti.

2.150 TL Nakit Para Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ nın sağladığı aile desteklerinden bahsettik. Ancak bu sefer sadece o ilde yaşayan kişilere verilen desteğe değinelim. Türkiye’ nin başkenti Ankara’ da yaşayan herkese müjde verildi. Ankara’ da yaşayan herkes başvurusunu gerçekleştirdin. Ayrıca sağlanacak destek de karşılıksız verilecek.

Ankara’ da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Ankara Büyük Şehir Belediyesi 2.150 TL nakit yardım verileceği belirtildi. Ankara’ da yaşayan ailelere bu güzel haber verildi. Açıklama kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 2.150 TL’ ye kadar nakit para yardımı verileceği ifade edildi. Sağlanacak bu yardım ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz desteğinin verilmesi amaçlanmıştır.

Kış mevsiminin yaklaşması ile doğal gaz, kömür ve diğer yakıtların bir an önce sağlanması gerekmektedir. Dolayısı ile hem küresel anlamda Türkiye’ de yaşanan ekonomik krizin etkilerinden kaynaklı ihtiyaç sahibi aileler kendi akaryakıt ihtiyacını sağlayamamaktadır. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi nakit para desteği vereceğini açıkladı. Peki bu destekten nasıl yararlanılacak insanlar en çok bunu araştırmaya başladı.

Gerekli destekten kimler faydalanabilir şeklinde bir soru soracak olursak: 65 yaş ve üstü olanlar, asgari ücretten az alanlar ve aldığı asgari ücret miktarının 1/3 oranında olması, dar gelirli kişiler, ihtiyaç sahibi olanlar, sosyal güvencenin bulunmaması, herhangi bir taşınmaz mülkün olmaması ve başkent kart sahibi olan kişiler bu destekten yararlanabilecek kişiler olarak cevaplayabiliriz.

Yapılan doğal gaz yardımı internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu e- devlet üzerinden kolayca öğrenilebilir. Gerekli şartları sağlayan kişilerin başvuruları onaylanma aşamasının ardından en geç bir ay içinde hesaplara yatacağı belirtildi. Dolayısı ile soğuk kış akşamlarına bir nebze de olsa rahatlatacak bu destek birçok kişiyi sevindirecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda birçok aileye destek vermeye hazırlanıyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin hesaplarına 2.150 TL nakit olarak yatırılacağı belirtildi.