Otomobil Alacaklar Dikkat! 1 Aralık Hareketliliği! Matrah Düzenlemesi İle Fiyatlar Nasıl Etkilendi!

1 Aralık 2022 tarihinde yürürlükte olacak ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil piyasasını şimdiden hareketlendirdi. Bayilere koşan vatandaşlar parasını şimdi verip satışı aralık ayında gerçekleştirmek istiyor. Yapılacak düzenlemenin hareketliliği ile fiyatlardaki değişim merak konusu oldu. İşte detaylar…

Sıfır araç bulmanın zor oldu bugünlerde 1 Aralık 2022 Matrah düzenleme hareketliliği piyasalarda başladı. Markalar daha şimdiden fiyat artışına giderken bazı vatandaşlar mağduriyetlerini sosyal medyada dile getirdi. Yürürlüğe girecek ÖTV matrah düzenleme ile otomobil piyasası hareketlendi ve markaların yeni fiyatları merak konusu oldu.

Otomobil Alacaklar Dikkat!

Ekonomik olarak bütün dünyada etkili olan yüksek enflasyon rakamları bugün Türkiye’ de de etkilerini gösteriyor. Dolayısı ile sektörel olarak olaya baktığımız zaman gıda, giyim, enerji ve daha birçok alanda ciddi zam haberlerinin geldiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda insanların otomobil alması da her geçen gün daha da zorlaştı. Uygun fiyata güzel bir araç almak neredeyse imkansız oldu. Ayrıca sıfır araç bulmak da oldukça zor bir hale geldi.

Küresel piyasalarda yüksek enflasyon ile mücadele devam ederken ülkelerde de bunun etkilerini görüyoruz. Dolayısı ile bu noktada artık ülkelerin kendi uygulayacakları ekonomik politikalar devreye giriyor. Bu bağlamda küreselleşmenin kapitalizmin en üst noktasına gelmiş uluslararası sistemde bağımsız yaşamak oldukça zor hatta imkansız diyebiliriz. Dolayısı ile dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen ekonomik bir olay bugün bizi oturduğumuz yerden etkileyebilecek potansiyele sahiptir diyebiliriz. Ancak bulunduğumuz ülkedeki karar alıcıların uyguladığı politikalar bu etkilenmeyi olumlu yöne çevirebilecek güçte olması gerekmektedir. Yoksa olumsuz yönde gelişen olaylarda misal ekonomik krizin etkilerini en aza indirmeye çalışılmalıdır aksine bu etki devam ettirilmemelidir.

Burada hem küresel piyasalarda hem de ülke bazında yaşanan ekonomik etkilere değinilmeye çalışıldı. Bu bağlamda böylesi bir ortamda hem ev almak hem de araç almak oldukça zor bir hale geldi diyebiliriz.

1 Aralık Hareketliliği! Matrah Düzenlemesi İle Fiyatlar Nasıl Etkilendi!

ÖTV matrah düzenlemesi 1 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Matrah düzenleme ile otomobil piyasası şimdiden hareketlendi. İnsanlar otomobillerde yaşanacak ucuzluk imkanını kaçırmamak açısından şimdiden bayilerin yolunu tuttu. Müşteriler şimdiden parasını verip, satışı aralık ayında gerçekleştirmeye çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil piyasasının merak içinde beklediği açıklamayı yapmıştı. Yapılan açıklama ile Bakan Nebati, ÖTV matrah düzenlemesinin 1 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade etmişti. Düzenleme daha yürürlüğe girmemesine rağmen piyasanın şimdiden hareketlendiğini görüyoruz.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği açıklandıktan sonra markalar da boş durmadı. 1 Aralık tarihinde otomobillerde gerçekleşecek fiyat düşüşü, şimdiki satışları durdurdu diyebiliriz. Ayrıca markalar da fiyat artışını şimdiden yaptı. Ama yetkililer bunun matraha değil, kura bağlı olduğunu ifade etti.

Yapılan düzenleme ile sıfır araçlara ne kadar indirim yapılacağı belli değil ama 40 bin ile 70 bin TL arasında fiyat düşüşü olması yönünde beklentinin olduğunu ifade edebiliriz. Bundan dolayı insanlar bayilerden araç almak için koştu. Vatandaşlar parayı şimdiden verip satışı daha sonra gerçekleştirmek istiyor ancak şunu da belirtmek de fayda var sıfır araç bulmak da eskisi gibi kolay değil.

İnsanlar araç fiyatlarında düşüş olmasını beklerken kendi araçlarının da değer kaybettiğini ifade edebiliriz. ÖTV oranları araç fiyatlarına göre değişiklik gösteriyor. Şimdi için baktığımızda arabaların hepsi için %80 ÖTV var diyebiliriz. Bu bağlamda yapılacak düzenleme oldukça önem arz ediyor.