İstanbul'a öğrenci olarak gelecekler şimdiden kara kara düşünmeye başladı. İstanbul ulaşım, barınma, giyim, gıda ve benzeri pek çok sektörde diğer illerden farklı olarak ekonomik yükünü ceplere yansıtıyor. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşamak yüksek bedele mal olabiliyor. Kira fiyatlarının günden güne arttığı 10.000 TL'yi aşan aylık kiraların konuşulduğu bu günlerde ulaşım bedeline de zam uygulandı.

İSTANBUL’DA ULAŞIM ZAMMI YÜZDE 50’Yİ AŞTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Metrobüs, İETT, metro öğrenci tam aylık akbil ücreti belli oldu.

Ağustos ayında yapılan zam ile birlikte taksi, elektronik bilet, dolmuş ve minibüs fiyatları da değişti. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi konuyla ilgili %51.52'lik artış uyguladığını duyurdu.

İSTANBUL ÖĞRENCİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ulaşımda yaşanan bu artışın sebebi olarak akaryakıt fiyatlarında oluşan dengesiz yükseliş, maliyetlerin artması ve şoförlerin bu artan maliyetlere yetişememesi olarak görülüyor. İstanbul'da toplu ulaşım ücretine uygulanan zam sonrası öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL METRO, TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğrenci abonman ücreti 140 TL'den zam sonrası 212 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da yaşayacak bir kişi Marmaray kullanmak istediğinde kısa mesafe için artık 15 TL, uzun mesafe için 33 TL ödeyecek. Konforlu bir deneyim yaşamak isteyenler taksi indi bindi ücreti 40 TL iken 70 TL'ye çıktı. Taksinin açılış ücreti ise Eylül ayı itibariyle artık 12,65 TL yerine 19,17 TL'ye çıkarıldı.