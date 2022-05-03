O Özel Banka, Bankamatik Kartı Olanlara 45 Bin TL’ye Kadar Nakit Veriyor! Sıcak Gelişme! İş Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya mecraları üzerinden eşzamanlı bir şekilde yapılan kredi ilanı kapsamında verilen bilgilere göre banka kartı bulunan vatandaşlar açısından uygun kredi avantajı başladı.

Buna göre 45.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

İhtiyaç kredisi şeklinde kullandırılacak bu kredi kampanyası kapsamında emekli vatandaşlara, memurlara ve işçilere ödeme gerçekleştirilecek. Para ihtiyacı bulunan vatandaşlar açısından İş Bankası banka kartı bulunanlara 45.000 TL tutarında ödeme yapacak. İş Bankası, sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamada banka şubelerine dahi gitmeye gerek olmadan size kredi geleceğini söyledi.

İş Bankası kredi başvurusu için gerekenler neler?

İş Bankası aracılığı ile kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek açısından 1300 ve üzeri kredi notunun olması gerekir. Müracaat edecek vatandaşlar, bankacılık koşullarına uyum sağlamaları durumunda İş Bankası kredisi adı altında daha yüksek limitli krediler için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Özellikle de borcunu kapatmak amacıyla kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 36 aya kadar kredi kullanacak.

45.000 TL tutarında borç kapatma kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay ertelemeli bir biçimde İş Bankası şubeleri ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kullanılması halinde 7 gün 24 saat işlem gerçekleştirebilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Banka resmi internet sitesinde de başvurunuzu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Bankalar sizlere 5 dakika içinde kredi sonucu imkanı sunmaktadır. İş bankası hesabı olan kişiler ise İŞ CEP uygulamasını kullanarak bankalara gitmeden kredi başvurusu yapabiliyorlar. İş bankası iş cep uygulamasını kullanmak için banka müşterisi olmanız gerekmektedir.