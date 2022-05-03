Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin, O Paralar Yatırıldı! Ramazan Bayramı’na sadece saatler kala o paralar hesaplara aktarıldı. Destek ödemeleri ile alakalı açıklama yapıldı ve yapılan bu açıklama da destek ve demelerinin dün akşam 18.00 itibariyle hesapları aktarıldığı ilan edildi. Buna göre, 7 farklı alanda yetiştiricilere toplamda 156 milyon 585 bin TL destek ödemesi yapıldı.

Tarım ve ziraat ile uğraşan çiftçilere destek ödemelerinin yapılacağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi internet sayfaları ile sosyal medya hesapları üzerinden eşzamanlı bir şekilde duyuruldu. Buna göre Ramazan Bayramı öncesinde çiftçilerin rahat etmeleri açısından bayram öncesi hesaplara paraları aktarıldı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Para Hesapta!

Açıklamadan hemen sonra;

· Arılı kovan desteği kapsamında 65302 yetiştirici ye toplamda 143 milyon 883 bin Türk lirası,

· Bitki karantinası tazminatı desteği adı altında 205 yetiştirici 10 milyon 827 bib Türk lirası,

· Sertifikalı tohum kullanım desteği adı altında 224 yetiştiriciye 812 bin 481 Türk lirası,

· Düve alım desteği kapsamında 10 yetiştirici 688 bin Türk lirası,

· Çam balı telafi desteği kapsamında 88 yetiştiriciye 192 bin 300 TL,

· Selden ve yangından zarar gören kovan desteği çerçevesinde 118 kişiye 136 bin Türk lirası,

· Ana arı desteği 130 kişiye 45 bin Türk lirası olacak şekilde 66067 geçiştirici toplamda 156 milyon 585 bin Türk lirası destek ödemesi yapılacaktır şeklinde açıklama yapıldı. Bu açıklamaları hemen sonra hesaplara paralar aktarılmaya başlandı