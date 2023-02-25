O Kız Dizisi Ne Zaman Final Yapacak, Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi olan O Kız isimli proje, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Dizi hakkında elde edilen son bilgilere göre projenin finale adım adım gittiği öğrenildi. Şimdiye kadar dizinin 21 bölümü ekranlarda yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Sezin Akbaşoğulları ile Erkan Petekkaya çok başarılı performanslar sergileyerek izleyici karşısına çıkıyordu. Ünlü oyuncu Rojda Demirer ise hikaye sonradan dahil olmuş fakat diziye hareket katmayı başarmıştı.

Dizinin final yapacağının açıklanması sonrasında ise izleyici kitlesi bu karara eleştirilerde bulundu ve yapımcının bu karardan vazgeçmesi gerektiğini yapmış oldukları yorumlarda yazdı. Projenin 24. bölümü ile ekranlara veda edeceği öğrenildi ve bu durumda dizi projesinin geriye 3 bölümünün kaldığı ifade edildi.

O Kız dizisinde bazı genç oyuncular da öne çıkmıştı. Projede Zeynep karakterine hayat veren Dilin Döğer, söz konusu dizi projesinin en büyük kazanımlarından birini elde etti. 1995 senesinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açan genç oyuncu bugüne kadar çok az projede performansı sergilemesine rağmen O Kız dizisinin en önemli karakterlerinden biri olarak projede yer alıyordu.

Genç oyuncu O Kız dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek hikayenin başarısına etkide bulunmuştum. Bunun yanı sıra kariyer hayatında da oldukça önemli bir sıçrama gerçekleştiren genç isim bu diziyle fark edilmesini de sağladı. Önümüzdeki dönemlerde O Kız dizisi oyuncularının çok fazla teklif alacağı tahmin ediliyor.

Cengiz Orhondu da her ne kadar karaktere yönelik eleştiriler alsa da dizi projesinde çok başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle genç oyuncuların dizide sergiledikleri performanslar ile akılda kalıcı bir yapım haline gelen O Kız dizisi final yapacak olması ile hayranlarını üzdü. Kanal D ekranlarında dizinin 22 yeni bölümü 1 Mart perşembe akşamlarında yayınlanarak izleyici ile buluşacak.