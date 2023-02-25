Devlet vatandaşlara tüm hızıyla destek vermeye devam ediyor. Bu dönemde faturalarını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlara Devletten destek müjdesi geldi! Pandeminin etkisi ile pahalılaşan hayat koşullarında faturalarını ödemekte zorluk yaşayanlara devlet destek ödemesi yapacak.

Kış aylarıyla beraber doğalgaz faturaları için de destek müjdesi bekleniyor. Diğer taraftan belediyeler, ihtiyaç sahibi aileler için su faturaları noktasında da pek çok destek paketini uygulamaya koyuyor. Elektrik, Doğalgaz ve Su faturalarına devlet 200 TL destek veriyor! Başvurular başladı, sizde başvuru tarihini kaçırmayın destekten faydalanın.

Devlet Dar Gelirli Vatandaşlara Fatura Desteği Veriyor!

Özellikle dar gelirli ailelerin yaşam standartlarını bir nebze korumak adına Devlet tarafından fatura desteği gerçekleştiriliyor. Devlet, pandemi sebebiyle ekonomik açıdan daha da olumsuz bir süreç yaşanmaması adına ihtiyaç sahiplerine, özellikle de kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte fatura desteği veriyor. Doğalgaz, su ve elektrik faturaları için Devlet destekleri bulunuyor. Destek tutarı hanede bulunan kişi sayısına ve tüketim tutarı üzerinden fatura tutarına göre belirlenmektedir.

Devlet, ihtiyaç sahiplerine başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Belediyeler aracılığıyla ulaşım sağlayarak fatura desteklerini gerçekleştiriyor. Devlet tarafından elektrik, su ve doğalgaz faturaları için gerçekleştirilen bu desteğin tutarı her ay 200 TL olarak belirleniyor. 3 fatura türü için de vatandaşa sunulan Devlet desteklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular başladı.

Elektrik Faturanızı Devlet Ödüyor!

Elektrik faturalarının son dönemlerde artmasıyla vatandaşlar ekonomik olarak zorluklar yaşıyor. Elektriğe gerçekleştirilen zamlarla beraber vatandaş faturasını öedmekte güçlük çekiyor. Hükümet, ihtiyaç sahibi aileler için elektrik fatura desteği vereceğini duyurdu. 2019 yılından itibaren bu destek gerçekleştiriliyor. Desteğin tutarı hanede bulunan kişi sayısına, tüketim oranına bakılarak değişkenlik gösteriyor.

Buna göre 2023 senesi için, 2 kişilik ailelere 75 kilovatsaat yani 60 TL'lik elektrik fatura desteği sunuluyor. 3 kişilik hane için 100 kw/h 75 TL, 4 kişilik bir aile için 125 kw/h 90 TL ve 5 ve daha fazla kişi bulunan haneler için de 150 kw/h 110 TL elektrik fatura desteği gerçekleştiriliyor.