Sorumlu belediyecilik anlayışı ile dar gelirli ailelere yardımlarını esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere yepyeni bir kampanya başlattı. Emeklilerin ek zam haberini beklediği bugünlerde Ankara Belediyesi elini taşın altına koydu. Her emekli için şartlar karşılandığı anda 1.000 TL ödeme yapacağını duyurdu.

Ay sonunu getirmekte zorlananlar, artan masraflardan dolayı beli bükülen emekli için sunulan bu fırsat finansal sıkıntıyı giderecek. Emeklilerin bir nebze olsun rahat nefes alabilmesini sağlayacak. Ankara Belediyesi'nin sunduğu 1.000 TL emekli desteğinden nasıl yararlanılabilir? detaylar belli oldu.

EMEKLİYE 1.000 TL DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş emekli vatandaşların mali açıdan rahat nefes alabilmelerini sağlayacak bir kampanya başlattı. Belediye aldığı karar doğrultusunda şartları karşılayan tüm emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz yardım yapacağını duyurdu.

Emeklileri sevindiren bu haberin detayları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden kampanya katılım sağlamak isteyen vatandaşları önemli bir duyuruda bulundu. O duyuru da şu detaylara yer verildi:

EMEKLİYE 1.000 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Kampanyaya başvurmak isteyen emeklinin emekli maaşı dışında ek bir gelire sahip olmaması gerekiyor.

-Emekli maaşı 7.500 TL'nin altında olanlar ancak kampanyaya başvurabiliyor.

-1.000 TL geri ödemesiz nakit faydasından yararlanmak isteyen emeklinin ek bir işte çalışamayacak ya da gelir getiremeyecek bir durumda olması gerekiyor.

EMEKLİYE 1.000 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanyaya katılım şartlarını tamamen kabul edenler ve karşılayanlar Ankara Belediyesi'nin sunduğu 1.000 TL nakit desteğinden yararlanabilecek. bunun için belediyenin resmi internet sitesi üzerinden sayfaya giriş yapılabilir ve başvuru formu doldurularak 1.000 TL yardım talebinde bulunabilir.