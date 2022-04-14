O Bankalardan 125 Bin TL İhtiyaç Kredisi Çektiğinizde Karşılaşacağınız Maliyet Tablosu Şöyle Olacak. Türkiye'de nakit problemlerinin giderilmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerin başında banka kredileri gelmektedir. Özel banka statüsü ile finansal faaliyetlerini sürdüren Garanti BBVA ile Yapı Kredi Bankası, 125.000 TL'lik ihtiyaç kredisi karşılığında müşteriyi nasıl bir maliyeti tablosu ile muhattap kılıyor? Bu haberimizde bu sorunun cevabını her alacağız. Hazırsanız başlayalım...

Bankalar, ihtiyaç kredisi kullanmakta olan vatandaşlara bazı dönemlerde çeşitli kolaylıkları sağlamaktadır. Bu sebeple müşterilerin ihtiyaç kredisi müracaat işlemleri esnasında alternatifleri kesinlikle değerlendirmeleri gerekir. Aylık eşit taksitli ya da bir başka ödeme periyodunda ödeme planını tercih edilmesi, kredisi çeken vatandaşın finansal açısından daha da rahat etmesini sağlayacaktır.

125 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu

· Garanti Bankası'ndan 125 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda aylık yüzde 1.99 oranında kredi faizi uygulanmaktadır. 24 aylık vade seçeneği ile 125.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda bankaya her ay 6903 TL tutarında taksit ödemesinin yapılması gerekir. Bu kredinin toplam maliyeti ise 166 bin 350 TL olarak hesaplanıyor. Garanti bankası resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek de kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

· Yapı Kredi Bankası'ndan 125 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini çekilmesi durumunda aylık %2. 29 oranında kredi faizi uygulanmaktadır. 24 aylık vade seçeneği şeklinde kullanılacak 125 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini bankaya taksit şeklinde geri ödenmesi aylık 7182 TL olmaktadır. Bu kredinin toplam maliyeti ise 173 bin TL olmaktadır. Başvuru yapmak için Bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve Aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde Yapı kredi bankası kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Başvuru onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilirler.