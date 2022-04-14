Kadınlara ve Erkeklere Yeni Emeklilik Şansı Doğdu: Yüksek Maaş İle 6 Yıl Erken Emeklilik Mümkün. Ülkemizde milyonlarca çalışan vatandaş açısından emekli olma hayalini gerçeğe dönüştürmek oldukça önemli bir kriter. Emekli olmak amacıyla şartları sorgulayan çalışanlara ise sistem içerisinde bazı avantajlar tanınıyor. Bu avantajları değerlendirenler erkenden emekli olabiliyor. Üstelik daha yüksek bir emekli maaşına bağlanabiliyor. Erken emekli olup yüksek emekli maaşı bağlanmanın formülü nedir?

Erken Emekli Olma Formülü Nedir?

SGK sistemi ile alakalı bir şekilde geçmiş senelerde çok kez değişiklik yapıldı. Bu sebepten dolayı şu anda çalışan vatandaşlar sigortalılık başlangıç tarihlerine göre değişik koşullarda emekli olma avantajı yakalıyor. Bu sebeple kimin hangi tarihte emekli olabileceği ise ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Emekli olma avantajlarının gittikçe zorlanması, SGK sisteminde yer alan bazı kanuni yöntemlerin kullanılması bütün çalışan vatandaşlar açısından ortak bir hak oluyor.

Borçlanma İle Erken Emeklilik Kapıları Aralanıyor

Çalışan vatandaşların emekliliğe hak kazanma avantajlarına katkı sağlayan bir detay da borçlanma olmaktadır. Bu borçlanma hakkı, kullanılarak çok kapsamlı faydalar sağlayabilir. Böylece emeklilik açısından gerekli olan prim gün sayısında azalma meydana gelecek. Diğer taraftan emeklilik koşullarının değişiklik göstermesi sağlanıyor. Sigortalılık başlangıcının daha da erken bir tarihte çekilmesinin taraması ile borçlanma yapılarak emekli olabilmenin yöntemleri sonuna kadar kullanılıyor.

Erkekler açısından askeri borçlanma kadınlar açısından doğum borçlanması gibi çeşitli durumların prim gün sayısına eklenmesi ile gerek kadınların gerekse de erkeklerin erkenden emekli olmaları mümkündür.