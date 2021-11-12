O Bankalar Hiçbir Geliri Olmayan Ev Hanımı ve Öğrenciye 10 bin TL Kredi Veriyor! Siz de Alabilirsiniz

O bankalar ise ev hanımı ve öğrenci gibi hiçbir düzenli geliri bulunmayan vatandaşlara kredi, kredi kartı veriyor! Peki hangi bankalar gelir şartsız kredi / kredi kartı veriyor? Ev hanımları ve öğrenciler hangi bankalardan kredi kullanabilir? Öğrenciye kredi kartı veren bankalar hangileri? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde sizlerle...

Bankalar müşterilerine kredi kullandırırken veya kredi kartı verirken öncelikli olarak düzenli bir gelire sahip olmayı şart koşmaktadırlar. Son dönemde artan enflasyon baskısı ve pahalılaşan hayat şartları nedeniyle okul ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan öğrenciler ve de ev mutfak giderleri noktasında sorun yaşayan aileler ve ev hanımları da kredi kartlarına ilgi duymaya başladı. Peki hangi bankalar öğrencilere kredi veya kredi kartı veriyor? Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri? Herhangi bir düzenli geliri olmamasına karşın bankalardan kredi çekmek mümkün mü? O bankalar hiçbir geliri olmayan ev hanımı ve öğrencilere 10 bin TL'ye kadar kredi/kredi kartı veriyor!

Denizbank'tan Öğrenciye Kredi Kartı

Denizbank, öğrencilere kredi kartı veren bankalar arasında yer alıyor. 18 yaşını tamamlayan öğrenciler, düzenli geliri olmamalarına karşın Denizbank D-Şarj bonus kredi kartlarını kullanabiliyorlar. Denizbank D-Şarj Kredi kartı ile öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeleri amaçlanıyor. Ayrıca bu kartta bonus biriktirme ve birçok avantajdan yararlanma imkanı da bulunuyor. Şöyle ki 6 ay boyunca her ay 200 TL harcama sözü veren Denizbank müşterisi öğrenciler, bu kart ile 10 TL değerinde bonus kazanabiliyorlar. Ayrıca anlaşmalı kafe ve restoranlarda indirim hakkı da sunuluyor. DSARJ yazıp bir boşlukla T.C. Kimlik numaranızı yazarak 3280'e SMS göndermeniz Denizbank öğrenciye kredi kartı başvurusu için yeterlidir.

Garanti Bonus Genç Kartı

Denizbank gibi Garanti BBVA da öğrencileri unutmuyor ve 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere Bonus Genç Kart sunuyor. GENC yazıp boşlukla T.C. Kimlik numaranızı yazmanız ve 3340'a mesaj göndermeniz yeterlidir. Kafe ve restoranlarda yapılacak harcamalarda 35 TL'ye kadar indirim imkanı sunan Garanti BBVA Bonus Genç Kart, 30 TL ve üzeri Steam harcamalarında 15 TL bonus puan da kazandırıyor.

TEB'den Ünivesi TEB Bonus Kart

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), 18 yaşından büyük olan ve 4 yıllık fakültelerde öğrenim gören öğrencilere özel ÜniversiTEB Bonus Kartı duyurdu. TEB'in resmi internet sitesinden kolaylıkla başvuru yaparak ÜniversiTEB bonus kart avantajlarından ve birçok indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. Tüm harcamalarınızda bonus puan kazanma şansı sunan ÜniversiTEB, öğrenciler arasında bir hayli popüler durumda.