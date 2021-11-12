İş Bankası ve Halkbank 70 Bin TL'lik Faizsiz Kredi Anlaşması Yaptı! Sizde Anında Faydalanın

Gerçekleştirilen açıklama ile birlikte ülkemizin en çok işlem yapılan bankalarından olan Halkbank arasında büyük bir anlaşma imzalandığı belirtildi. Müşteriler 70.000 TL'ye kadar kredi çekebilecekler. Peki kredi ayrıntıları neler? Kredi başvuru nasıl yapılır? Haberimizde sizlerle...

Halkbank ve İş Bankası müşterilerine 70.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Yaptıkları işbirliği ile özellikle pandemi sürecinde vatandaşlara cazip fırsatlarla kredi sunan iki banka resmi internet adresleri üzerinden krediye yönelik ayrıntıları da duyurdu. Gerçekleştirilen anlaşmadan müşteriler oldukça karlı çıkacak. 70.000 TL'ye kadar oldukça büyük bir tutarda krediyi vatandaşlara verecek olan 2 banka tarafından duyurulan bu krediye müşteriler oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Halkbank 70.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Halkbank tarafından gerçekleştirilen açıklama ile beraber 70.000 TL'lik faizsiz kredi verileceği duyuruldu. Diğer kredilerden farklı olarak bu defa İş Bankası ile anlaşmalı olarak sunulan bu kredi için herhangi bir faiz bulunmamaktadır. İki banka yaptığı dev anlaşma ile beraber milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

Halkbank'ın yaptığı açıklama ile beraber Halkbank şubelerinden kredi başvurusu gerçekleştirileceği aynı zamanda internet üzerinden krediye başvuru yapılabileceği ya da telefon bankacılığı kullanan müşterilerin bu krediye anında başvuru yapabilecekleri belirtildi. Banka tarafından sunulan bu kredi ile İş Bankası tarafından verilecek olan bu kredi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Krediyi kullanmak isteyen müşterilerin kişisel kimlik bilgileri ile beraber aynı zamanda sigorta olarak çalıştığı iş yeri ile ilgili belgeleri maaş bordroları ile beraber bankaya iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun uygun görülmesi halinde gerçekleştirilecek kısa bir değerlendirme sonucunda kredi başvurusunun olumlu ya da olumsuz karşılandığı müşteriye kısa mesaj aracılığıyla iletilecek.

İş Bankası 70.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı

Halkbank tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından İş Bankası da benzeri bir açıklamada bulundu. 70.000 TL'lik faizsiz kredinin Halkbank ile gerçekleştirilen açıklama kapsamında müşterilere faizsiz olarak verileceği duyuruldu. Krediye başvuru İş Bankası şubeleri üzerinden yapılabileceği gibi mobil bankacılık aracılığıyla da başvuru işlemleri yapılabilecek.

Mobil bankacılık kullanan müşteriler diğer internet bankacılığı ve şubeler üzerinden olduğu gibi müşteri hizmetleri aracılığıyla direkt olarak kredi anlaşması yapabilecek. Krediye yapılan başvuru ile kısa bir sürede müşterilerine krediye uygun olup olmadığı belirlenerek olumlu ya da olumsuz geri dönüş müşteriye kısa mesaj olarak iletilecek.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank 70.000 TL kredi fırsatından faydalanmak için Halkbank mobil bankacılık üzerinden, müşteri hizmetleri üzerinden ya da bizzat en yakın şubeye müracaat ederek başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Detaylı bilgiye müşteri hizmetlerinden veya resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İş Bankası 70.000 TL kredi fırsatından yararlanmak içinse İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına girerek, Müşteri hizmetlerini arayarak ya da bizzat şubeye müracaat ederek başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.