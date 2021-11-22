O Bankadan Yapılan Duyuruda SMS İle Başvuru Yapanlara Yüksek Limitli Onay ve Nakit Verileceği Açıklandı

Denizbank kimlikle ve SMS ile onay alamayanlara kredi verecek. Denizbank, kimlikle sadece SMS ile kredi onayı alamayan kişilere ihtiyaç kredisi verecek. Sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerin belirli kredi şartlarına uygun olmaları durumunda her bankada olduğu gibi, Denizbank'ın da yeni yapmış olduğu bir kredi kampanyası vardır. 55.000 TL'ye kadar kimlikle SMS ile kredi onayı verilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin kredi başvuru şartları, eğer uygun ise kredilerini hemen aynı gün içerisinde ister banka şubelerinden, isterlerse de internet bankacılığı üzerinden alabileceklerini söyleyebiliriz. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacaktır. Şimdi sizlere, Denizbank'ın kimlikle ve SMS ile nasıl kredi başvurusu yaptırdığınız söyleyelim.

Denizbank SMS kredi başvurusu

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank'ın 32 80 numarasına bir mesaj atmanız gerekiyor. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler cep telefonları üzerinden mesaj kutusuna girerek buraya Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak, 32 80 numarasına göndermeleri gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde banka şubesinden kullanabileceksiniz. Kredi değerlendirilmesi, yapıldıktan sonra sizlere 100 bin TL'ye kadar onay verilecektir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler alacakları, ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile kredi ödeme tablosu oluşturabiliyor. 36 ay vadeli olarak kılıcı kullanabilir ve ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan kişiler kimlikleriyle birlikte bu kredileri, bankadan kullanabilir. Banka SMS ile kredi başvurusunu sadece ihtiyaç kredisi başvurusu için yaptırmaktadır. Konut kredisi taşıt kredisi gibi krediler kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kredinizi evraklarınız ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yaparak kullanabilirsiniz.

Denizbank Online kredi başvurusu

Sms atarak, kredi başvurusu yapamayan müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin aynı şartlar dahilinde kredi başvurularını internet sitesi üzerinden yaparlarsa kredileri için onay almaları ile birlikte yine bu kredileri de bankadan kullanacaklardır.

Bankada hesabı olan müşteriler ise şubelere gitmeden de kredi başvurusu yapabiliyor. Bunun için bankanın internet bankacılığını kullanmanız, Denizbank'ın mobil uygulamasına internet bankacılığı şifreniz ile giriş yaptıktan sonra kredi onayını almanız gerekmektedir. Denizbank, online ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli kredi şartlarına uygun olması durumunda kredilerini 36 ay vadeye kadar ayni şartlar dahilinde kullanabiliyorlar. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurularında kredi onayı alan kişiler kredilerini banka hesaplarına yatıracaklardır.