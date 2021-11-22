Erdoğan'dan Kur ve Faiz Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Önemli açıklamalar gerçekleştirdiği konuşmasında kurdaki yükselişe bağlı olan fiyat artışının üretim, yatırım ve istihdamı doğrudan etkilemeyeceği belirtildi. Bunun yanı sıra kurdaki rekabet gücünün üretim, yatırım ve istihdamda artışa yol açacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Türkiye bunca badireden ve tuzaktan nasıl çıktı ise Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile de söz konusu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkacağı ifade edildi.

Yaşanan finansal kriz yönetimlerinde tecrübe ve birikim sahibi bir ülke olarak Türkiye'nin dünyanın içinden geçtiği kritik dönemi açmış olduğu fırsatları değerlendirmekte kararlı oldukları ifade edildi. Kurda meydana gelen yükselişi ise bahane ederek mantıklı bir izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacakları ve hepsinin tepesine binecekleri söylenildi.

Türkiye'yi denklemin dışına atmak isteyenlerin fiyat, faiz ve kur üzerinden oyun oynadıklarını gördüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi oyun planları ile ise devam etme iradelerini ortaya koyduklarını aktardı. Düşük kur- yüksek faiz döngüsü yerine istihdam, üretim, ihracat ve yatırım odaklı ekonomik politikası ile Türkiye için en doğru olanı yapmakta kararlı oldukları da vatandaş ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları fiyat artışına karşı koruma politikasını da asgari ücrette sürdüreceklerini belirtti.

Basın mensuplarına bilgilendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve kur ile faiz hakkında önemli bilgiler sundu. Diğer taraftan yaşanan İzmir depremi sonrasında yapımına başlanan dükkan ile konutları 26 Kasım Cuma gününde hak sahiplerine teslim edecekleri aktarıldı. İzmir depremzedeleri 3 artı 1 konutları 200 260 bin lira, 2 artı 1 konutları ise 160 180 bin lira arasında maliyetinin çok altında bulunan fiyatlar ile ev sahibi yapacakları söylenildi.