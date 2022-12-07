O Bankadan Açıklama Geldi! Başvuru Yapan Kim Olursa Olsun 100 TL Ödeme Olacak

Kuveyt Türk İlk Başvuruya 100 TL Hediye! Kuveyt Türk başlatmış olduğu yeni hesap müşterilerine özel 100 TL hediye kampanyasını paylaştı. 31 Aralık'a kadar devam edecek olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Kuveyt Türk mobil uygulaması ile banka hesabı oluşturması gerekiyor. İlk kez müşteri hesabı oluşturacak olanlar için sunulan bu fırsat bireysel müşteriler dışında şahıs firmaları ve çiftçiler içinde geçerli oluyor.

Kuveyt Türk İlk Başvuruya 100 TL Hediye Nasıl Kazanılır?

Kampanya dönemi devam ederken sunulan faydadan yararlanmak isteyenlerin 100 TL harcama yapması gerekiyor. Ardından harcamanın iadesi bir gün sonra hesaba tanımlanıyor. Kuveyt Türk'ün başlatmış olduğu bu kampanya görüntülü görüşme yoluyla müşteri adımını tamamlayanlar için geçerli oluyor. Şartsız ve kuralsız anında 100 TL nakit iadesi yapılıyor. Bunun için 1 temmuz 2022 tarihinden sonra banka hesabı oluşturan kişiler kaydeden yararlanabilecektir.

Kuveyt Türk İlk Başvuruya 100 TL Hediye Şartları

Tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri harcamalar 100 TL olarak iade edilecektir. Kampanya katılımlıdır. 30.000 kişiyle sınırlandırılmıştır. Her müşteri bu kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir. Müşteri hizmetleri görüşmesi sonrası müşteri hesabı oluşanlar ardından Sağlam nakit kart başvurusu yapıyor. Kart kullanıcıları teslim aldıktan sonra yapacakları ilk 100 TL'lik harcama sonrasında bu fırsattan faydalanabiliyor. Kuveyt Türk'ün online banka müşterilerine özel sunduğu kampanya yalnızca tek seferlik kullanımda geçerli olup farklı kampanyalarla birleştirilerek kullanılamıyor. fgörüntü