TC Kimlik Numarasına Göre "Tek Bir" Bankadan Acil Duyuru! Başvuru Yapacak Kişiler Alışveriş Kredisi Alabilecek

Yapı Kredi Bankası acil nakit ihtiyacına son verecek yeni kampanyasını duyurdu. 10.000 TL'ye kadar evlenecekler ya da evini yenileyecekleri için, öğrenci okutan aileler için sunulan bu fırsat yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Anında kredi fırsatından yararlanmak isteyenlerin Yapı Kredi mobil uygulamasını cep telefonuna indirmesi gerekiyor. Alışveriş kredisi 10.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız olarak gerçekleştiriliyor ve 6 aya kadar taksit uygulanıyor. 3 ay ertelemeli kredi başvurusu Yapı Kredi mobil uygulama üzerinden iletilebiliyor. Kampanyanın başvuru aşamasında seçilmesi gerekiyor.

Yapı Kredi Acil 10 bin TL Alışveriş Kredisine Kimler Başvurabilir?

Nakit harcamaya yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası ile alışveriş kredisi kampanyası aynı dönemler içerisinde sunulan iki ayrı fırsat olarak banka kampanyalarına ekleniyor. Yıl sonuna kadar geçerli kampanyadan yalnızca Yapı Kredi müşterileri faydalanabiliyor. Kampanya dönemi boyunca en az 500 TL en fazla 10.000 TL'lik yapılacak alışverişlerde geçerliliğini koruyor. 10.000 TL'yi aşarak 50.000 TL'ye kadar farklı bir rakam aralığında yapılacak olan alışveriş tutarı sepette 7 ile 36 ay arasında vade olanağı ile taksitlendirilebiliyor. Kampanya katılım sağlandıktan sonra web sitesi üzerinden katılım koşullarını kabul etmiş olunuyor.

Yapı Kredi Acil 10 bin TL Alışveriş Kredisi Şartları

Yasal uygulama kapsamında vade aralığı elektronik ürünlerde farklı olabiliyor. Eğer 5.000 TL altında bir cep telefonu alınacaksa bu ürün için 12 ay vade, tablet ürünü için 6 ay vade uygulaması yapılıyor. Eğer bu rakam 5.000 TL'nin üzerine çıkacaksa 3 ay vade ile sınırlandırılıyor. Farklı ürünlerde en fazla 36 ay vade yapılabiliyor. İptal, iade işlemlerinde kampanyadan faydalanılamıyor. Yapı Kredi kampanya üzerindeki tüm haklarını korur.

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası

Yapı Kredi'nin alışveriş kredisi kampanyası kapsamında sunduğu avantajlı tarife nakit ihtiyaca yönelik kampanyalarla destekleniyor. Yapı Kredi mobil uygulama ya da bireysel internet şubesi üzerinden yapılacak kredi başvuruları 3 ay boyunca ertelenebiliyor. Kredinin ilk taksiti 120 gün sonra ödeniyor. 36 ay boyunca en fazla 90 gün erteleme ile bu kampanyadan yararlanılabiliyor.

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyasına Kimler Başvurabilir?

Yapı Kredi'nin sunduğu avantajlı teklifler acil nakit ihtiyacına çözüm oluşturuyor. Üstelik bankaya gitmeye gerek kalmadan dijital bankacılık avantajı ile mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Talep edilecek olan kredi limiti ön onaylı limit dahilinde değerlendiriliyor. Kredi başvurusu yapıldığı andan itibaren kişinin kredisi skoru, Kara listede olup olmadığı, banka geçmişine bakılarak net bir sonuca varılıyor. Banka değerlendirmesi olumsuz da sonuçlanabilir. Bu durumda yapılan başvurunun sonucu kişiye olumlu ya da olumsuz olarak kısa mesaj yoluyla ya da uygulama üzerinden bildirimi sağlanıyor.

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Yapı Kredi'nin sunmuş olduğu 3 ay ertelemeli kredi yalnızca şubesiz kredi kullanımlarında geçerli oluyor. Başvuru yapmak isteyenler: