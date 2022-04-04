O Banka Para Saçıyor: 10.000 TL Hesabınıza Yatmış Olabilir! Acil nakit paraya sıkışanların dikkatine! 10.000 TL'ye kadar ödemeyi almak amacıyla işlemlerinizi gerçekleştirmek ve anında hesabınızda bu parayı görmeniz mümkündür.

Yapı Kredi Bankası'nda nisan ayına özel bomba gibi bir kredi kampanyası ilanı geldi. Acil nakit paraya sıkışan vatandaşlar açısından kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, yapmış olduğu bu kampanya ile 3 ay ertelemeli bir şekilde taksitleri ödeme kolaylığı başta olmak üzere 36 aylık vade seçeneği ile müşterilerin çok rahat bir şekilde Kredi taksitlerini ödemesini sağlıyor. Kredi puanının 1200 ve daha da üzerinde olması bu kredinin çekilmesi açısından ideal bir kredi puanı olarak açıklandı.

SMS İle Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerinin SMS üzerinden yapılması için öncelikli olarak vatandaşların cep telefonlarının mesaj bölümüne geldikten sonra Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini yapmaları mümkündür.

Vatandaşların öncelikli olarak bireysel yazdıktan sonra boşluk bırakmaları veya kimlik numaralarını da yazdıktan sonra bu mesajı 4111’e mesaj şeklinde göndermeleri gerekir. 5 dakika içinde kredi onayına göre çıkması durumunda kendilerine en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi başta olmak üzere mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından kullanılması ile beraber otomatik bir şekilde hesaba onay verilen kredi tutarının aktarılması mümkündür. Bankanın resmi internet sitesine girerek bu kampanyanın detaylarını öğrenebilirsiniz.