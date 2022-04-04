ING Banka Uğramadan Borçlarımı Ödeyemiyorum Demeyin! Masrafsız ve Faizsiz Borç Para Dağıtıyor! Acil Nakit paraya sıkışan vatandaşlara ING Bank tarafından sıfır faiz oranı ile kredi müjdesi son dakika açıklaması şeklinde ilan edildi. ING Bank Hoşgeldin kredisi nedir? Tanışma kredisi nasıl çekilir? Detaylar haberimizde...

Faturaların artması, market alışverişleri ile kira ve giyim gibi harcamalar kalemlerinde son dönemlerde iyiden iyiye katlanan fiyatlar vatandaşları artık canından bezdirmek üzere. ING Bank Hoşgeldin kredisi kampanyası ile ilk defa ING Bank müşterisi olacak ve krediye müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara 0 faiz oranı ile masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi kullanıma açılacak. Kampanyada verilmekte olan para açısından gerek masraf gerekse de faiz talep edilmemesi sebebiyle kampanya, kulislerde borç para şeklinde adlandırılıyor.

ING Bank Tanışma Kredisi Kampanyası Çerçevesinde Faizsiz 5000 TL'lik Krediden Faydalanabilirsiniz

Ülkemizin en büyük özel bankaları arasında yer alan ING Bank tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde acil nakit paraya sıkışan vatandaşlara ilk defa ING Bank müşterisi olmaları koşulu ile masrafsız ve faizsiz kredi sunulacağı ilan edildi. Tanışma kredisi şeklinde isimlendirilen bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların cep telefonlarına ING Bank mobil şube uygulamalarını indirmeleri ve sonrasında ise uzaktan müşteri edinimi sürecini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekir.

Cep telefonu uygulaması ile şubeye dahi gitmeye gerek olmadan müşteri olan vatandaşlar, süreci yerine getirdikten sonra yine aynı şekilde cep telefonu uygulaması üzerinden şubeye dahi gitmeye gerek olmadan 5000 TL'ye kadar masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirerek sıfır faizli kredi çekebilir.