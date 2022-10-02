O Banka Müşterilerinin Bankalara olan Borçlarını Siliyor! Hemen Mutlaka Başvurun

O banka açıkladı. Diğer bankalara borcu olan müşterilerine müjde geldi. Tüm bankalara olan kredi kardı ile kredi borçları artık rahatlıkla silinebilecek.

Farklı bankalara olan borçlar tek bir noktada birleşerek kolay bir şekilde ödenebilecek. O banka dev kampanyayı başlattı. Başvuru yapanların tüm banka kredi kartı ve kredi borçları silinecek. Başvuru nasıl yapılacak? Başvuruda aranan şartlar nelerdir? Gibi birçok sorunun cevabını haberin devamında bulabilirsiniz…

Milyonlarca vatandaş, daha önce yaşamış olduğu pandemi nedeni ile nakit sıkışıklığı yaşarken hayatını idame edebilmesi adına birçok bankadan kredi talebinde bulunmuştu. Son dönemlerde kredi borçlarını ödemekte zorluk çeken kişiler ödemelerde sorunlar yaşamaya başladı. Ödeme konusunda sorun yaşayanlara o banka üzerinden müjdeli haber geldi.

İşbank kredi borçlarını ödemede zorluk çeken vatandaşlara kampanya düzenliyor. Tüm bankalara olan kredi kartı ve kredi borçları artık tek bir yerden kolayca ödenebilecek. İşbank’tan borçlu olan vatandaşlara borç kapatma fırsatı sunuluyor.

İş Bankası, farklı bankalara borcu bulunan kişilere için uygulamaya koyduğu borç kapatma kredisinde dev adım atıyor. 3 ile 36 ay vadelerin bulunduğu kredi imkânından hayata geçirilen en büyük kampanya olarak ön plana çıkıyor. Borç kapatma konusunda üst limit başvuran kişinin kredi notuna göre şekilleniyor. Kredi limitinin yanı sıra uygulanacak olan kredi faiz oranları başvuru sahibinin kredi notuna göre şekillenecek.

Başvuru Yapan Herkesin Borçları Silinecek!

İş Bankası tarafından uygulamaya koyulan borç kapatma kredisine katılım sağlamak için başvuru yapmak isteyenler, başvuru yaparak tüm borçlarını silebilecek. Banka tarafından sağlanan bu fırsattan faydalanabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Banka tarafından uygun ve cazip ödeme planları ile geri ödeme yapılarak geçmiş tüm borçlardan kurtulmak mümkün. Borç kapatma kredisine başvurular bizzat banka şubelerine gidilerek yapılabilecek. Bunun yanı sıra bankanın uygulaması kullanılarak da başvuru yapma imkânı mevcut.

Şayet banka müşterisi iseniz, cep uygulamasını indirerek giriş yapıldıktan sonra kredi bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru sonucunda anında sonuçtan haberdar olunur. Gerekli başvurunun ardından onay alınarak tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.