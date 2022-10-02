Ödeme Başvurusunda Bulunmayanlar, Hemen Başvuru Yapın, Hesaplara Yatmaya Başladı

Ödeme başvurusunda bulunmayan kişiler hemen başvuru yapabilir. Hesaplara yatmaya başladı. Emekli vatandaşlara verilecek olan 2 850 lira ödeme için başvuru yapmayanlar hemen başvuru yapabilirler. Ödemeler başladı…

Emekli vatandaşlara müjde, ödeme almak için başvuru yapmayan kişiler başvurularını yapabilirler. 2 850 lira tutarlı ödeme için başvurular başladı. Ödeme alabilmek için emekliler banka hesapları üzerinden başvuruların yapabilir. Banka üzerinden başvuru yaparak ödemeyi hemen alabilirler. Emeklilere ödenecek olan destek parasına emekli olan herkes başvuru yapabilir.

Vakıfbank Maaş Alan Emeklilere Ek Ödeme...

Banka üzerinden emekli maaşı alan müşteriler ek ödeme alabilecek. Bankanın yapmış olduğu duyuru ile emekli maşını banka üzerinden alan kişiler acil para ihtiyaçlarında kullanmak üzere artı para imkânından faydalanabilecek. Banka üzerinden başvuruların yapılması halinde hızlı bir şekilde sonuç alınabilecek. Mobil uygulama üzerinden artı para hizmetlerinden faydalanılabilir.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden, banka tarafından verilen artı para hizmetinden yararlanmak isteyenler, başvuru yapmaları halinde kısa bir sürede hemen onay alabilecek. Onayın ardından artı para olarak hesaplarına 2 850 lira aktarılacak.

İş Bankası Emeklilere 2850 TL Artı Para

İş Bankası, banka üzerinden emekli maaşı alan müşterilerine yeni bir kampanya başlattı. Emekli kredisi adı altında 200 bin lira tutarlı ve düşük faiz oranlı kredi imkânı sunuyor. Bunun yanı sıra emekli olan vatandaşlara özendirme ve kredi kartı imkânı da sunuyor. Banka üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler ayrıca artı para imkânında da faydalanabilecek.

İş Bankası üzerinden hesabın bulunması halinde internet bankacılığı şifresi ile uygulamaya girilerek gerekli başvuru yapılabilir. Onaylanmış olan tutar nakit avans olarak hesaplara aktarılır. Hangi bankadan emekli maaşı alınıyor ise on bankanın internet bankacılı kullanılarak başvuruda bulunabilir. Artı para imkânından faydalanmak isteyen kişiler, kendi mevduat hesabına girerek kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirler. Onaylanmış olan kredi artı para olarak hesabınıza aktarılır. Emekli vatandaşlar ayrıcı uygulama üzeriden düşük faiz oranlı ve masrafsız kredi seçenekleri ile 36 ay vadeli kredi imkânından faydalanabilir.