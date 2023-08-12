Son zamanlarda kredi ihtiyacı olanların sayısı artıyor. Artan pahalılık sebebiyle çalışanların, emeklilerin eline geçen para yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra kredi kartı ve kredi borçları da katlanarak artıyor. Bazı kişiler, borç kapatma kredisi seçeneklerini araştırıyor. Bu sayede düşük faizli kredilerle borçlar daha kolay ödeniyor.

Kredi konusunda avantajlı seçenekler sunan bankalar arasında QNB Finansbank da yer alıyor. Banka, yeni yaptığı açıklamaya göre 50 bin TL vereceğini duyurdu. Banka, vade süresini 12 ay olarak açıkladı. Bu krediden çalışanlar, emekliler yararlanabilecek.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

BDDK’dan gelen talimatlar doğrultusunda bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yükseltiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranı %5,5 seviyesine kadar çıkıyor. Bankalar, ihtiyaçları karşılamak için 5000 TL’den 50 bin TL’ye kadar kredi veriyor.

İhtiyaç kredisi almak zorlaştığı için pek çok kişi, kredi kartlarına yöneliyor. Kredi kartlarının limitini yüksek olarak belirleyerek ihtiyaç kredisi gibi kullanmak mümkün oluyor.

50 BİN TL LİMİTLİ KREDİ KARTI VERİLECEK

QNB Finansbank, kredi olanaklarının zorlaşması nedeniyle kredi kartı kampanyalarına ağırlık verdi. Banka, 5 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar değişen limitlerde kredi kartı veriyor. Banka, 12 ay vade fırsatı da sunuyor.

QNB Finansbank, kredi kartından aidat istenmediğini belirtti. Aynı zamanda 12 ay vade seçeneği sunulacağını da açıkladı. Dileyenler, kredi kartından nakit avans çekme fırsatı elde edecek. Buna göre nakit avans çekiminde 1,36 faiz oranı uygulanacak. QNB Finansbank, 12 ay taksit olanağı da uyguluyor.

Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi kartı borçlarını da dikkate alıyor. Kredi kartı borcu yüksek olanın kredi alması da mümkün olmuyor. Kredi kartı borcu düzenli ödenmediği takdirde kredi notu düşüyor. Bankalar, kredi verirken gelir durumuna göre de hareket ediyor. Bu detaylara dikkat ederek hem kredi kartı kullanmak hem de kredi almak söz konusu olabilir.