Evlenecekler ve evini yenileyecekler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak Ağustos ayına özel sunulan bu teklif ING Bank farkı ile başvuruyu açık hale getirildi. Hızlı başvuru ekranı kullanılarak avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatı anında karşılanacak. Bankaların müşterilere özel sunduğu tüketici kredileri arasında yer alan 50.000 TL ihtiyaç kredisi cazip vade farkı ile geri ödeme sürecini daha kolay hale getirecek. ING Bank 50.000 TL'ye kadar %1,99 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını Turuncu Ekstralı olan tüm yeni ING'lilere özel sunuyor.

ING 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

ING Bank'ın sunduğu 50.000 TL kredi teklifi 24 ay vade ile geri ödenebiliyor. Turuncu Ekstralı programına kayıt olan her müşteri, harcama detayına ulaştığı anda bir sonraki sözleşmenin faiz oranı ile %1,99 faiz arasında kalan tutar farkını nakit iade olarak geri alabiliyor. ING Bank kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin bankanın isteğine göre kefil ya da gelir belgesi sunması gerekebiliyor.

ING Bank internet sitesi üzerinden, mobil uygulama aracılığıyla veya banka şubelerine gelinerek yapılacak başvurular neticesinde ön inceleme süreci başlıyor. Kredi başvurusu onaylananlar belirtilen tutarı hesabında bulabiliyor.

ING 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ING Bank’ın sunduğu düşük faizli kredi teklifi kredi notuna ve sigorta kullanım durumuna göre değişebiliyor. ING Bank isteğe göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurularını 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli seçeneği ile de sunuyor. Kişiye özel hazırlanacak ödeme planı sunulan avantajlı teklifler yalnızca ilk kez kart başvurusunda bulunacak banka müşterileri için geçerli oluyor. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler Ing resmi sitesi adresi üzerinden “Hemen Başvur” alınana kullanabilir.