O Banka Balya Balya Para Veriyor, Anında Hesaplara Yatacak! 2022 senesinin nisan ayı içerisinde kredi kampanyalarını duyuran bankalar arasında Garanti Bankası da yerini aldı. Gerek maaşını Garanti Bankası'ndan alan emekli vatandaşlar gerekse de halen aktif bir şekilde çalışıp aylıklarını Garanti Bankası'ndan alan vatandaşların faydalanabilecekleri bomba gibi bir kredi kampanyası daha duyuruldu.

Garanti Bankası Kredi Özellikleri Neler?

Emekliliğe yeni hak kazanmış ya da daha önceden emekli olmuş fakat bir başka bankadan emekli aylığını alan vatandaşların 36 ay için yani 3 yıllığına Garanti Bankası'ndan emekli aylıklarını almak sözü vermeleri karşılığında kendilerine 2.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmasını yanı sıra aynı zamanda ihtiyaç kredisi virgülü Taşıt kredisi ile konut kredisi avantajlarından faydalanmaları da mümkündür.

Garanti Bankasından konut kredisinin alınması için öncelikli olarak banka tarafından ekspertiz ekibinin yapacağı çeşitli çalışmalar sonucunda uygun görülmesi halinde söz konusu konutun Garanti Bankası tarafından satın alınması ve daha sonrasında konut kredisini alıp bu daireyi ya da bu konutu satın alacak kişiye satış işlemlerinin yapılması gerekir.

Çalışan vatandaşlar başta olmak üzere emekli aylıklarını Garanti Bankası'ndan alan vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını gidermek amacı ile anında 36 aylık vade seçeneği şeklinde oluşturulan 5000 TL'lik kredi paketinin sunulması da mümkündür.

Kendi işini kurup işinin patronu olmak isteyen Genç Girişimciler açısından oluşturulan kredi paketinde 200 bin TL'ye kadar nakit kredi avansının kullanılması da mümkündür.