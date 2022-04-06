2022'de 0.87 Faiz Oranı İle Konut Kredisi Yapılandırması Mümkün Mü? Konut kredisi yapılandırması 2022 senesi içerisinde mümkün olacak mı? 1.20, 1.29 ve 1.37 aylık faiz oranları ile konut kredisi çeken vatandaşlar açısından yüzde 0.99 ya da yüzde 0.87 faiz oranı ile yapılandırma yapılacak mı?

0.87, 0.99 Faiz Oranı İle 1.20, 1.29 Faizli Krediler Yapılandırılacak Mı?

Konut kredisi faiz oranlarına yönelik listeye baktığımızda çok uzun zamandır aylık faiz oranlarının en küçük oran olarak yüzde 1.20 ve yüzde 1.29 ile yüzde 1.30 gibi seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bu dönem içerisinde konutlar an müşterileri ise en düşük bu oranlar ile kredilerini çekmesi 1.6 kamu bankaları değil de özel bankaları tercih eden vatandaşlar ise %2 sınırına yakın oranlar ile konut kredisi kullanıyorlar.

Konut Kredisi Yapılandırması Mümkün Mü?

Kredi yapılandırması her dönem mümkün olabilmektedir. Politika faiz oranlarının düşük olması sebebiyle bankaların kredi faiz oranlarının düşük olması gerekir. Eğer ki bankaların konut kredileri faiz oranları yüksek ise yani Yüzde 0.99 bandana kadar inerse bu oranda yapılandırma Mümkün olabilir.

Yapılandırma Kredilerinde İnisiyatif Bankalara Ait

Daha önceki uygulamalar göz önüne alındığında ise kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yüzde 0.74 şeklinde gerçekleşmişti. Özel bankalardan İş Bankası ise yüzde 0.87 faiz oranı ile konut kredisini sunduğu dönemde 0.87 ile yapılandırma sağlamıştı.