O Banka, Balya Balya Para Dağıtıyor! Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın! Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 20 bin TL'ye kadar çiftçilik ve tarım alet makinaları ile diğer ekipmanların alınması için para verilecek.

Ziraat Bankası'ndan Çiftçilere Özel Bahar Kampanyası Kredisi!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber traktörünü çalıştırıp tarladan verim almak isteyen vatandaşlara yönelik Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasına göre 20.000 TL'ye kadar mazot ve gübre ile akaryakıt desteği sunulacak.

Buna göre vatandaşların, 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanacakları 20 bin TL tutarında mazot, gübre, akaryakıt ve tarım alet ile diğer ekipmanları açısından verilecek nakit ödemesinden faydalanmaları için Ziraat Bank mobil ve ziraat kart şifresi ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemleri yapılabilir.

Başvuru işlemleri değil yerine getirilmesinden sonra ona verilen kredi tutarının çekilmesi açısından vatandaşların banka şubesine gitmeleri mümkün olabileceği gibi diğer taraftan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de bu Parayı anında çekebilirler.

Ziraat Bankası'ndan Şimdi Al Hasat Zamanı Öde Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan şimdi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla vatandaşların çekecekleri 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi geri ödemelerinin hasat zamanı yapılması planlanmaktadır. Böylece vatandaşların, tarlalarını sürmeleri ile traktörlerinin boş kalmaması açısından gerek duydukları parasal imkanların tamamı Ziraat Bankası tarafından sunuluyor