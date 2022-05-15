Kasaba Doktoru Dizisi Cuma Rekabetinde Öne Çıktı

6. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında cuma akşamında izleyici karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisi Cuma rekabetinde rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı. İlgi çekici karakterleri, zengin oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile ilgili üzerine toplayan başarılı proje Kasaba Doktoru 6. bölümü ile güzel sonuçlar elde etti. Cuma gününün en çok izlenen dizisi olan ve sosyal medyaya damga vuran Kasaba Doktoru isimli proje kadrosunda bulunan oyuncular ile beğeni topluyor.

Deni Can Aktaş, Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı gibi birbirinden başarılı isimlerin başrollerinde bulunduğu dizinin oldukça etkili bir şekilde performansı sergilemesi ve istikrarlı bir gidişata sahip olması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanıyor. Cuma akşamlarında televizyon ekranlarında pek çok başarılı dizi rekabet etse de Kasada Doktoru diğer diziler arasında öne çıkıyor. Kısa sürede avantaj kazanan ve sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başaran Kasaba Doktoru dizisi bu şekilde diğer yapımların arasından sıyrıldı. Havaların ısınmaya başlaması ile tüm yapımların reyting oranları bu durumdan olumsuz etkilenmiştir fakat Kasaba Doktoru bu durumu yaşamadı.

Projenin yeni bölümü ise 20 Mayıs cuma akşamında izleyici karşısına çıkacak ve yeni sahneler izleyici kitlesi ile buluşacak. Seyirci grubu Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeleri merak ve heyecan içerisinde beklerken yeni bölümden ilk fragman da paylaşıldı.

Projenin 6. yeni bölümünde Yalçın karakteri Erol karakterinin ameliyatını bahane etmiş ve Uluçınar'a bir ekip göndererek özellikle Mine'nin huzurunu kaçıracak eylemlerde bulunmuştu. Hakan ise Erol'u aramış ve bu duruma bir son vermek istediğini belirtmişti fakat isteğinde başarılı olamamıştı. Hakan kaçınılmaz bir savaşın içerisine girmiş ve oyunu kuralına göre oynamaya karar vermişti. Diğer taraftan Ömer karakteri ise senelerdir görüşmediği annesinin sağlık durumu hakkında bir bilgi edindi ve büyük bir üzüntü yaşadı.