Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Açık Açık Uyardı: Asla İzin Vermeyeceğiz! Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlayan Hazine ve maliye Bakanı Bakanı Nureddin Nebati, 2022 ilk çeyreğinde 6 ile 7 oranında büyüme gerçekleşebileceğini söyledi. Nureddin Nebati, konut kredisi finansmanı kapsamını başlatmadan önce fiyatların ve duyuruların tespit edildiğini, kredi kampanyasını manipüle edenlere ise kesinlikle göz açtırmayacağını söyledi.

Peki Neler Olmuştu?

Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamalarda vatandaşlara konut kredisi kampanyası ile ilgili ayrıntılar vermişti. Bu açıklamalardan hemen sonra konut piyasasında faaliyet gösteren bazı aracı kurumların daha verirler ya da rakamlar netleşmeden kendi kafalarına göre konut fiyatlarında artış yaptıkları öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bu tip suistimal girişiminde bulunanlara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Konut fiyatlarında meydana gelen artış ile alakalı son dakika açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çok önemli mesajlar verdi. Buna göre Hazine Bakanı Nebati, ucuz kredi müjdeleri sonrasında internetten konut fiyatını arttırma eğiliminde olanların tek tek tespit edildiğini ve bakanlık olarak kendilerini hiç kimsenin aldatmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Konut paketi açıklanmadan önce bütün konut ilanlarında yazılı olanı verileri aldıklarını ve konut destekleri akabinde astronomik fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, elde bulunan veriler ile büyümenin 2022 senesinin ilk çeyreğinde yıllık bir şekilde 100 de 6 ile 7 arasında gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.