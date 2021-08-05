Nuri Alço Yeşilçam'da Para Kazanamadıklarını Açıkladı!

Usta oyuncu Nuri Alço, kariyer yolculuğu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Yeşilçam döneminde sinemadan para kazanmanın mümkün olmadığını belirtti. 70 yaşındaki ünlü isim kıyafetlerini kendilerinin aldığını söylerken sete de araba ile gitmenin de olmadığını belirtti. O dönemde kazanmış olduğu paranın %70’i ile kıyafet aldığını açıklayan usta oyuncu, merak edilenlere yanıt verdi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço canlandırdığı kötü adam karakteri ile adını tüm Türkiye'ye duyurmuş ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Yeşilçam döneminde para kazanma ile ilgili konuşan ve bilinmeyenlerini anlatan ünlü isim, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı “Dur Bi Dinle” isimli programa konuk olarak katıldı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak katılan ve bilinmeyenlerini anlatan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, ilk işinin bankacılık olduğunu da söyledi. 2 sene Eskişehir Bankası'nda çalıştığını ve daha sonra ilaç mümessilliği de yaptığını ifade eden usta oyuncu anlattıkları ile dikkatleri üzerinde topladı. İlaç mümessilliğinin çok zor bir iş olduğunu ancak firmanın satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçtiğini söyledi. 2 sene kadar bu iş ile uğraşması ardından fotomodellik ve sinemaya yönelen oyuncu, ilk başrolünü Türker İnanoğlu’ndan aldığını da belirtti.

Yeşilçam'da hayat verdiği kötü adam karakteri için tereddütleri olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Nuri Alço, Türker İnanoğlu'nun kendisini ikna ettiğini belirtti. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü isim, Türker İnanoğlu'nun kendisine kötü adamı oynayacağını söylediğinde tereddüt yaşadığını ifade etti.

Hayat verdiği karakterin çok kötü olduğunu ancak kendisinin çok düzgün bir insan olduğunu ifade eden Nuri Alço, bu teklifi duyduğu zaman nasıl oynarım diye düşündüğünü ve ailesinin de bu tip konularda tutucu olduğunu belirtti. Kariyerinin kötü adam rolü ile başladığını ifade eden Nuri Alço merak edilenleri yanıtladı.