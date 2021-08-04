Zeynep Tuğçe Bayat Nişantaşı'nda Gözyaşlarına Boğuldu

Bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile dünya evine giren ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Eşi Cansel Elçin ile beraber kameralara yansıdı sırada Türkiye'yi saran yangınlara isyan eden ünlü isim, gözyaşlarına boğuldu.

Ellerinin ve kollarının bağlı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu ne yapabileceklerini düşündüklerini ve çıldırdıklarını açıkladı.

31 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat ve 47 yaşındaki eşi Cansel Elçin geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı ve muhabirler ile sohbet etti. Türkiye'de çıkan orman yangınları hakkında konuşma yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu çift, dikkatleri üzerinde topladı.

Başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat yaşanan olaylar sebebiyle kameralar karşısında gözyaşlarına hakim olamazken önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sosyal medyadan nefret ederken yangınlar sebebi ile sosyal medyaya muhtaç kaldıklarını açıklayan ünlü oyuncu üzüntüsünü dile getirirken gözyaşlarına da hakim olamadı.

Cansel Elçin ise birkaç hafta önce Marmaris'te bulunduklarını açıklarken çıkan yangınları da üzüntü ile takip ettiklerini belirtti. Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden ünlü oyuncu 15 gün boyunca orada kaldıklarını ve çöpleri de topladıklarını söyledi. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın her sabah yangınlar sebebi ile ağladığını ve haberlere bakıp üzüldüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, çıkan yangında hayvanların haline bakamadığını ifade ederken hayvanların insanlara ihtiyacı olduğunu ancak en çok insanın hayvana ihtiyacı olduğunu belirtti. Hayvanlar ile arıların yok olduğunu ifade eden Cansel Elçin, paraların öneminin kalmayacağını ancak ağaçlara ihtiyacımız olacağına vurgu da bulundu.

Çıkan orman yangınlarının 8. gününde de ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Türkiye'nin dört bir tarafında başlayan orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken tüm Türkiye de derin bir üzüntü yaşıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gerçekleştiriyor.