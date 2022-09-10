Nurgül Yeşilçay Hayranlarına Güzel Haber! Kim Bu Aile 7 Ekim'de Vizyona Girecek

Sosyal medya hesaplarında sıklıkla hakkında paylaşım yapılan “Kim Bu Aile” isimli filmin vizyona gireceği tarih belli oldu. Film çekimlerine geçtiğimiz sene Eylül ayında start verilmiş ve çekimler 2 ay içerisinde tamamlanmıştı. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay rol aldığı film hakkında sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşımlarda bulunurken film hakkında detaylar da merak konusu olmuştu. Pandemi süreci sebebiyle söz konusu filmin yayınlanması ertelenmiş ve projenin vizyona gireceği tarih araştırma konusu olmuştu.

Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra söz konusu film projesinde Cengiz Boztürk ve Onur Buldu gibi pek çok başarılı isim bulunuyor. Kim Bu Aile ismi film projesinde drama, heyecan ve kahkaha bir arada yer alırken filmin başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın bulunması ise dikkat çekti. Komedinin iki önemli temsilcisi Cengiz Bozkurt ile Onur Buldu da Nurgül Yeşilçay gibi Kim Bu Aile isimli filmin başrolünde bulunuyor. Film hakkında vizyona girmeden önce bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor ve seyirci kitlesi detayları merak ediyor.

Senaryosu Ali Erkan Ezsezer tarafından yazılan filmin yönetmenliği ise Bedran Güzel tarafından üstleniliyor. Proje aksiyon ve eğlence meraklılarını kendine çekerken 7 ekim tarihi de iple çekiliyor. Peki Kim Bu Aile filmi konusu nedir, Kim Bu Aile filmi oyuncuları kimdir?

Filmin konusunda bir komiser suç şebekesini çökertmek için onların peşine düşüyor ve filmde suçlulardan oluşan bir ekibin aile rolünü üstlenmesi konu ediliyor. Eğlencenin yanı sıra aksiyonun da bol olduğu “Kim Bu Aile” isimli film fragmanı ve afişi ile dikkatleri üzerine çekti. Filmin oyuncu kadrosunda yıldız isimler yer alırken yayınlanan fragmanda ise kahkahaların havada uçuştuğu yönünde yorumlar yapıldı. Diğer taraftan filmin fragmanı izleyici kitlesi ve Nurgül Yeşilçay'ın hayranları arasında büyük bir merak uyanmasına sebep olurken ünlü oyuncunun sevenleri filmin tamamını izlemek için sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Ferit Aktuğ, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Beste Kökdemir, Nurgül Yeşilçay ve Doğan Can Sarıkaya'nın başrollerde yer aldığı Kim Bu Aile isimli filminin oyuncu kadrosunda Fatih Al ile Altan Erkekli de yer alıyor.

Kim Bu Aile isimli filmin oyuncu kadrosunda bulunan isimler seyirci kitlesinin ilgisini topladı ve filmin fragmanının yayınlanması sonrasında projeye karşı ilgi artış gösterdi. Afişiyle dikkatleri üzerine çeken filmde seyirci kitlesi hem duygulanacak hem de kahkahalara boğulacak. Bunun yanı sıra filmin oyuncu kadrosunun projenin çekim sürecinde aksiyon eğitimi aldığı öğrenilirken ünlü isimlerin ise sergiledikleri güçlü oyunculuk performansı ile göz dolduracağı açıklandı.

Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Afyon'da 26 Mart 1976 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay 2015 senesinde rol aldığı Paramparça dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Ünlü isim üniversiteye kadar tüm eğitimlerini İzmir'de almış ve izcilik ile ilgilenmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümünü ise 2001 tarihinde tamamlayan ünlü oyuncu üniversite eğitimi aldığı sırada İkinci Bahar isimli dizide de performans sergilemiştir.

Üniversite öğrencisi olduğu zaman da 2 Bahar isim dizi projesinde rol alan ünalcı Nurgül Yeşilçay bu dizide Hayat verdiği Gülsüm karakteri ile güçlü bir çıkış yakalamıştır ünlü oyuncu rol arkadaşı Cem Özer ile 26 Ekim 2004 tarihinde evlenmiş ve 2010 tarihinde ise boşanma kararı almıştır.