“Yalı Çapkını Ferit ve Seyran Sahneleri Artsın” Seyirci Talepte Bulundu

Yalı Çapkını dizisi yayın hayatına başladığı sezona damga vurdu ve her hafta çok yüksek izlenme oranları elde etti. Seyirci grubu ise kısa süre içerisinde dizinin hayranı oldu ve oyuncu seçimlerini takdir etti. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan her bölüm sonrasında izleyiciler Ferit ve Seyran karakterlerinin sahnelerinden kısa bölümleri paylaşıyor. Hikayede iki gencin ne kadar yaralı olduklarının dizide belli olduğunu yazan seyirci grubu, çiftin iki çocuk gibi beraber hayatı öğrendiklerini belirtiyor.

Seyirci kitlesi Ferit ve Seyran aşkına inanmaya başladı ve her yeni bölümde ikilinin arasındaki bağın gerçek olduğunu düşündü. Aşkla ve sevgiyle birbirlerine tutundukları zaman seyirci kitlesi çifti daha çok ekranlarda görmek istediklerini yazdı. Dizinin başrol oyuncularının ekran uyumlarının bu kadar yüksek olması da projenin her yeni bölümünün milyonlarca izleyici tarafından takip edilmesini olanaklı kılıyor.

Sevilen projeye çift haneli reyting oranları alarak yoluna devam ediyor ve pek çok diziyi geride bırakıyor. Bu sezona damga vuran bir iş olarak adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisi pek çok izleyici grubunun favorisi haline geldi. Diğer taraftan Pelin karakteri de pek çok seyircinin rahatsız olduğu bir isim. Pelin karakteri Ferit ve Seyran aşkını zayıflatıyor ve izleyici Pelin karakterini ekranlarda görmeleri sebebiyle bundan rahatsızlık duyuyor.

Genç oyuncu Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen Pelin karakterine sosyal medya hesaplarından çeşitli yorumlar yapılıyor ve seyirci kitlesi Pelin karakterini sevmediklerini belirtiyor. Bu durumda da ancak bir grup izleyici ise Pelin karakterine olan tepkilerini aşırıya kaçırıyor ve sosyal medyada Buçe Buse Kahraman adeta linç ediliyor.

Sonraki bölümlerde Ferit ile Pelin çiftinin ilişkisinin nereye gideceği bilinmese de izleyici grubu artık Pelin karakterinin hikayede çok etkili olmaması gerektiğini düşünüyor.