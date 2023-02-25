Nur Sürer'den Güzel Haber Geldi! Herkes Çok Korkmuştu

Usta oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız isimdi dizinin 3. sezon ortalarında senaryo gereği projeye veda etti. Söz konusu dizi projesine ne kadar büyük bir katkıda bulunduğu aşikar olan başarılı oyuncu ekranların sevilen isimlerinden biri olarak dizide performans sergiliyordu. Usta oyuncunun Camdaki Kız dizisinde bu kadar çok sevilmesinde oyuncunun ne kadar yetenekli ve başarılı olduğunun payı büyük. Feride karakterini kendisini fazlasıyla zorlayarak ortaya koyan ünlü oyuncu Nur Sürer dizi projesinde büyük başarılar elde etti ve Camdaki Kız isimli yapımın öne çıkmasına katkıda bulundu.

Oldukça kararlı ve güçlü bir karakter olan Feride, Camdaki Kız dizisinin sevilen bir karakteriydi. Zaman zaman Nur Sürer Feride karakterini kötülükleri karşısında daha yumuşak bir şekilde yaklaşmayı aklına getirse de yönetmen bu durumun gerçekleşmesini engellemişti. Camdaki Kız dizisine Feride karakterinin tüm zalimliğinin yansıması sonucunda Nur Sürer diziye büyük bir heyecan kattı ve dikkatler üzerine topladı. Yüreğinde hiç öyle olmasa da dizide acımasız bir anne olarak performans sergileyen usta oyuncu izleyici grubunun korkulu rüyasıydı.

Nur Sürer, Burcu Biricik ile beraber pek çok sahnede rol almıştı ve Camdaki Kız dizisinin vazgeçilmez bir ismi olmuştu. Ancak senaryo gereği dizi projesinden ayrılan ünlü oyuncu artık Candaki Kız dönemini bitirdi ve yeni dizisine geçiş yaptı. Artık Show TV dizisi olan Aile isimli projede rolü olacak olan ünlü oyuncu Nur Sürer başrol karakterlerinden biri olarak izleyiciyle buluşacak.

Ünlü oyuncu Sürer, Aile isimli televizyon dizisi projesinde Camdaki Kız Feride de olduğu gibi yine sert bir anne karakterine hayat vererek hayranları ile buluşacak. Aile isimli projede Hülya Soykan isimli güçlü bir kadın karakteri canlandıracak olan Nur Sürer senaryo noktasında çok etkili bir yerde bulunuyor.

Canan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ, İpek Çiçek ve Nejat İşler’in hayat verdikleri karakterlerin anneleri olarak biz de rol alacak olan ünlü oyuncu Nur Sürer hikayenin merkezinde bulunacak.

Hülya Soykan karakteri dizide Ceylan, Leyla, Aslan ve Cihan'ın annesi olarak izleyiciyle buluşacak. Nur Sürer’in hayat vereceği Hülya Soykan karakteri dizide milyonlarca izleyici grubunu etkileme potansiyeline sahip. Yıllara dayanan tecrübesinin bir yansıması olarak ekranlarda her zaman olduğu gibi harikalar yaratacak olan ünlü oyuncu, Camdaki Kız dönemini geride bırakması sonrasında Aile dizisiyle adından söz ettiriyor.

İzlenme rekorları kırmaya devam eden Camdaki Kız dizisine Nur Sürer’in veda etmesi oyuncunun hayranlarını ve dizi izleyicilerini üzüntüye boğan bir gelişme olarak görülmüştü. Ancak oyuncudan güzel haber gecikmedi ve Nur Sürer'in Aile isimli televizyon dizisi projesinde rol olarak performans sergileyeceği bilgisine ulaşıldı. Feride karakterinin senaryo gereği dizide ölmesi sonrasında Nur Sürer, Camdaki Kız’a veda etse de Aile dizisiyle tekrardan hayranları karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dizisiyle sırtlara dönüş yapan başarılı oyuncunun projesi olan Aile dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve Nur Sürer hayranları Aile dizisini merak içerisinde bekliyor.