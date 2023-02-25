Ziraat Bankası 100.000 TL İhtiyaç Kredisini, 1.51 faiz ile ödeyecek, Memur, Emekli, SGK'lı Çalışan Alacak...

Ziraat Bankası yeni bir kampanyası ile birlikte emekli olan memur ve sigortalı olan kişilere 1.51 faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. En az düşük vade olarak 3 ay vadeli işlem yapacak olan Ziraat Bankası kredi kullanacak olan kişilere belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda onay verecektir.

50.000 TL üzerinde kredi kullanacak olan kişilere banka 36 ay vade yerine 24 ay vadeli olarak kredi seçenekleri ile işlem yapılacaktır. Emekli olan kişilerin özellikle Kredi notu düşük olması durumunda 1.51 faiz oranlı Kredi ye kullanabilmesi için bu banka üzerinden emekli maaşı alması şartı vardır.

Ziraat Bankası yeni kredi kampanyası başladı

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kredi kampanyası duyurusu ile birlikte özellikle sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan ve emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan müşterilere düşük faiz oranları ile kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası hesabı olan müşteriler banka şubelerine gitmeden de Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde işlem yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu şartlarının en başında diğer bankadaki ödeme performansınız gelmektedir. Diğer bankalar üzerinde ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullandıysanız ve Bu kullanmış olduğunuz Kredi ürünlerini düzenli olarak ödüyor sanız Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz.

Ziraat bankası'nın başvurusu

100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası duyurusu sonrasında size en yakın banka şubelerinden sadece kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yardımcı olacaktır. Emekli olan müşteriler emekli maaşlarına bu bankadan alıyorsa sadece kimlikleri ile birlikte kredi başvuruları yetecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin yüksek limitli kredi kullanmak istemeleri durumunda banka kişilere ipotek karşılığı finansman kredisi verecektir. Vermiş olduğunuz ipoteğin ekspertiz değerine göre kredi kullanacak ve yüksek limitli krediler bu şekilde alabileceksiniz.