Nur Sürer Aile Dizisinde Çarpıcı Bir Karaktere Hayat Veriyor!

Usta oyuncu Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden 2022 senesinin sonlarında ayrılmıştı. Dizide hayat verdiği Feride karakteri ile seyirci grubunu adeta şaşkına çeviren ünlü isim karakterin ruhunu ekranlarda çok başarılı bir şekilde yansıtmıştı. Bu sayede Camdaki Kız dizisinin en etkili karakterlerinden birini oluşturan Sürer nefret duygusunu harekete geçiriyordu. Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer çevresine yaydığı negatif enerji ve Nalan'a yaptığı kötülükler ile çok etkili ve unutulmaz bir karakter haline gelmişti.

Ünlü isim kişisel olarak Feride'ye benzememesi ve çok naif bir insan olmasına rağmen sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde topluyordu. İzleyici grubunu sert bir kadın karakterine hayat vererek kendisine hayran bırakan Nur Sürer, her yeni bölümde dizi hayranlarını şaşkına çeviriyordu. Feride karakteri sonrasında Aile dizisine geçiş yapan ünlü oyuncu bu dizide Hülya karakterine hayat vermeyi başardı. Dizi 4. bölüme geldiği zaman Nur Sürer Camdaki Kız da olduğu gibi bu dizide de hayranlarının dehşetini düşürmeyi başardı ve çok güçlü bir oyunculuk performansı sergiledi.

Hülya karakteri aile dizisinde gücü elinde tutmak istiyor, herkesi yönetmek istiyor ve oğlu Aslan’a olan aşırı bağımlılığı ile dikkat çekiyor. Bazı noktalarda Feride karakterine benzer özellikler gösteren Hülya karakteri ortalığı ateşe vermekten hiç çekinmiyor.

Nur Sürer kimdir, kaç yaşında, nereli, Aile dizisi Hülya Özkan karakteri kimdir, gerçek ismi nedir?

Bursa'da 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Nur Sürer'in asıl adı Şennur Sürer’dir. Annesinin adı Rabia ve babasının adı Ahmet'tir. Ünlü oyuncu Bursa Anadolu Kız Lisesinden mezun olmuştur ve 1971 senesinde Sindirella filmi ile oyunculuk mesleğine adım atmıştır. Usta oyuncu kadın hakları ile yakından ilgilidir ve politik duruşu ile de adından söz ettirmektedir.