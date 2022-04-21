Novak Djokovic, Wimbledon'ın Rus Tenisçilere Getirdiği Yasağı Kınadı

Tenis yıldızı Novak Djokovic, Wimbledon'da yarışan Rus ve Belaruslu oyuncuların yasaklanmasını "çılgınca" olarak nitelendirdi.

Perşembe günkü eleştirisi, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali ışığında, dünyanın en eski tenis turnuvasının önlemi açıklamasından bir gün sonra geldi.

Birleşik Krallık merkezli Wimbledon, devam eden çatışmanın ortasında iki ülkeden bireysel sporcuların yarışmasını engelleyen ilk tenis turnuvası oldu.

Sırbistan Açık'ta gazetecilere konuşan Djokovic, "Wimbledon'ın kararını destekleyemeyeceğini" söyledi.

"Bence bu çılgınca," diye ekledi. "Siyaset spora müdahale ettiğinde, sonuç iyi değildir."

Bununla birlikte, "her zaman savaşı kınayacağım, savaşı asla desteklemeyeceğim, kendim de bir savaş çocuğu olarak ... Ne kadar duygusal travma bıraktığını biliyorum. Sırbistan'da 1999'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Balkanlar'da yakın tarihte birçok savaş yaşadık."

Yasak, Rusya'dan dünya iki numarası Daniil Medvedev ve kadınlar dördüncü sıradaki Belaruslu Aryna Sabalenka'nın 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasındaki yarışmaya katılmayacağı anlamına geliyor.

All England Club'ın başkanı Ian Hewitt, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bunun etkilenen bireyler için zor olduğunu ve Rus rejiminin liderlerinin eylemleri için acı çekeceklerini üzüntüyle kabul ediyoruz" dedi.

Djokovic tarafından 2020 yılında başlatılan ayrılıkçı oyuncular topluluğu olan Profesyonel Tenisçiler Birliği (PTPA), savaştan etkilenen bireylerin deneyimlerini duyan tenis topluluğunu korumaya kararlı olduğunu söyledi.

PTPA yaptığı açıklamada, "Sporumuzdaki büyük yarışmalar Rus ve Belaruslu sporcuları yasaklamayı düşündüğü için, Rusya ve Belarus Federasyonları tarafından uygulanan yasalar nedeniyle birçoğunun seçim ve ifade özgürlüklerini kaybettiğini yansıtmalı ve anlamalıyız" dedi.

"Rus veya Belarus'a karşı konuşmak veya işgali kınamak hapis cezasıyla sonuçlanabilir."

Ukraynalı Elina Svitolina, Moskova'nın ülkesini işgalini kınayan Rus ve Belaruslu oyuncuların Wimbledon'a katılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Medvedev, Şubat ayında Twitter'da barış için bir ricada bulunurken, vatandaşı Andrey Rublev, Dubai unvanını kazanmaya giderken bir TV kamerasının merceğine "Savaşa Lütfen" yazdı.

Spor jeopolitik ile buluşuyor

Djokovic, profesyonel kariyeri boyunca, en son da COVID-19 aşısı olmayı reddetmesi üzerine Avustralyalı yetkililerle kamuoyu önünde yaşanan bir anlaşmazlık sırasında tartışmalardan kaçınmadı.

Tenisçi, Eylül 2021'de, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde Boşnaklara karşı soykırıma katılan ünlü Drina Wolves paramiliter birliğinin eski komutanı Milan Jolovic ile yemek yediği için de geniş çapta eleştirildi.

Joloviç, Temmuz 1993'te Bosna'da Sırp kuvvetlerinin Saraybosna'nın hemen dışındaki Bjelasnica bölgesinde Bosna ordusuyla karşılaşıp tanklarını imha ettiği savaş sırasında hüküm giymiş savaş suçlusu Ratko Mladiç'in hayatını kurtardığı için birçok Sırp tarafından kutlanıyor.

Joloviç, birliğiyle Mladiç'i kurtarmayı başardı ve daha sonra daha yüksek bir rütbeye terfi etti.

2017 yılında bir BM mahkemesi Mladiç'i Bosna'daki soykırım ve savaş suçlarından suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yemekten önce Djokovic, Bosna'nın Sırp tarafı Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılmasını düzenli olarak savunan tanınmış bir soykırım inkârcısı olan Bosna'nın Sırp üyesi Milorad Dodik ile Bosna'daki bir düğünde şarkı söylerken de görüldü.