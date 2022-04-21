ABD, Ukrayna'ya Daha Ağır Topçu, Mühimmat ve İnsansız Hava Aracı Gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın doğu Donbas bölgesine odaklanan işgalinin yeni aşamasına yanıt olarak ülkeye yardımı "hızlandırma" sözü vererek, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağını açıkladı.

Perşembe günü gazetecilere konuşan Biden, ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ek bir doğrudan ekonomik yardım sağlayacağını ve ABD limanlarındaki Rus gemilerine yasak getireceğini söyledi.

Perşembe günkü duyuru, ABD'nin topçu sistemleri, topçu mühimmatı, helikopterler ve zırhlı personel taşıyıcıları içeren 800 milyon dolarlık bir askeri yardım paketini açıklamasından sekiz gün sonra geldi.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bugün, Ukrayna'nın doğuda ve Donbas bölgesinde savaşma yeteneğini daha da artırmak için 800 milyon dolar daha ilan ediyorum" dedi. "Bu pakette ağır topçu silahları, düzinelerce obüs ve bu obüslerle birlikte 44.000 mermi mühimmat bulunuyor. Ayrıca daha fazla taktik insansız hava aracı da içeriyor."

ABD başkanı, gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un Ukrayna'ya "rekor hızda" silah ve teçhizat taşıdığını ve Ukraynalıların Rusya'nın askeri ilerlemelerini engellemelerine yardımcı olduğu için Amerikan yardımını kredilendirdiğini söyledi.

ABD bu hafta, önceki 800 milyon dolarlık silah paketinin bir parçası olarak dahil edilen 155 mm'lik obüs topları konusunda ülke dışındaki birkaç düzine Ukrayna kuvvetini eğitmeye başladı.

Rusya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesine son verilmesini talep ettiği sırada, Moskova'nın Ukrayna sınırlarının yakınında asker topladığını gören aylarca süren bir durgunluğun ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik topyekün işgalini başlattı.

Ancak son haftalarda, Moskova, Ukrayna'nın başkentini ele geçirmekte başarısız olduktan sonra savaş çabalarını doğu Donbas bölgesine kaydırarak, savaş hedeflerini geri ölçeklendirdi. Perşembe günü Biden, Kiev savaşını Ukrayna için "tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi.

"Bu, Ukrayna halkı tarafından ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından benzeri görülmemiş bir yardımla kazanılan özgürlük için bir zaferdi" dedi. "Şimdi, Ukrayna'yı Rusya'nın coğrafya açısından daha sınırlı olacak ancak vahşet açısından daha sınırlı olmayacak olan saldırısına hazırlamaya yardımcı olmak için bu yardım paketini hızlandırmalıyız."

Geçen ay, ABD Kongresi Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı onayladı, ancak Biden, milletvekillerinden Ukrayna'ya askeri yardımın "kesintisiz akmasını" sağlamak için daha fazla fon isteyeceğini söyledi.