Nişanlısını 14 Yaşındaki Kızının Önünde Öldürdü

İdris Nesim isimli katil, Ankara'da yaşanan korkunç olayda 32 yaşındaki Dilek Ceylan’ı 14 yaşındaki kızının önünde kalbine silahla iki el ateş ederek öldürdü. Yaşanan üzücü olay sonrasında evlat Acısı yaşayan anne Handan Çelebi ise kızı gittikten sonra içinin hiçbir şekilde soğumayacağını fakat katilin yakalanmasını istediğini ifade etti. Katilin yakalanması ile içinin belki bir nebze soğuyacağını ifade eden acılı anne Handan Çelebi, katilin evden güle güle gittiğini ve ağzının kulaklarında olduğunu söyledi.

Kan donduran olay dün gece saat 00.00 sıralarında Ankara'da Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Yürek yakan olay hakkında detaylara ulaşıldı ve İdris Nesim'in 2 yıldır nişanlı olduğu Dilek Ceylan ile görüşmek istediği öğrenildi. Dilek Ceylan ise ayrılmak istediği nişanlısı ile dışarıda konuşmak istemedi ve annesinin evinde onunla konuşmayı tercih etti.

İkili öncelikle mutfakta konuşmaya başladı fakat anne Handan Çelebi ellerinin altında bıçak olmasından korkması sebebiyle onları salonda konuşmaya ikna etti. İkili salonda kapı kapalı bir şekilde konuşmaya devam ederken Dilek Ceylan’ın nişanlısı ile barışmak istememesi sebebi ile tartışma da başlamış oldu.

Önceki evliliğinden 8 ve 14 yaşında 2 çocuğu olan 32 yaşındaki Dilek Ceylan nişanlısı İdris Nesim tarafından kalbine iki el ateş edilerek hayatını kaybetti. Dilek Ceylan'ın 14 yaşındaki kızı ise duyduğu ses üzerine kapıyı açtı ve annesini kanlar içerisinde yatarken yerde buldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dilek Ceylan'ın kuzenim Melek ise nişanlı çiftin 2 yıldır konuştuklarının bilgisini verdi. Fakat kuzenini daha sonra istemediğini ve İdris Nesim'in psikopat olduğunu düşündüğünü açıkladı. kuzeninin kurtulamayacağını anladığını ifade eden Melek, kuzeninin nişanlısına tedavi olması gerektiğini söylediğini aktardı. Katilin kuzenini göğsünden kalbini patlatarak vurduğunu açıklayan Melek katilin iki gündür kayıp olduğunu da anlattı.