Düzce'de Eşini Öldüren Adamdan “Pişman Değilim” Açıklaması

Düzce'de meydana gelen üzücü olayda Durdu Alkan isimli adam boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan’ı tüfek ile vurarak öldürdü ve daha sonra oğlunu yaralamayı da ihmal etmedi. Söz konusu vahşette pişmanlığının olmadığını ifade eden adam, bugün olmazsa yarın olacağını söyledi.

Yığılca ilçesinde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Ayşe Alkan'ı tüfek ile vurarak öldüren ve daha sonra oğlunu da yaralayan 55 yaşındaki Durdu Alkan açıklamaları ile adeta kan dondurdu. “Bugün olmazsa yarın olacaktı” şeklinde ifadeler kullanan adam işlediği cinayet hakkında pişmanlığının olmadığını da belirtirken dikkatleri üzerine çekti.

Yapmış olduğu kan donduran açıklamalar ile gündemde yer alan Durdu Alkan'ın tutuklandığı ve 50 yaşında hayatını kaybeden eşi Ayşe Alkan'ın da gözyaşları içerisinde toprağa verildiği bilgisine ulaşıldı.

Dün öğleden sonra meydana gelen korkunç olay Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde yaşandı ve Ayşe Alkan hayatını kaybetti. Bir süredir Bolu'da yaşamakta olan Durdu Alkan'ın bayramlaşmak adına boşanma aşamasında olduğu eşi ile oğlunun kalmış olduğu eve geldiği ve daha sonra çiftin tartışmaya başladığı öğrenildi.

Çiftin oğulları Müslüm Alkan'ın da annesi ile babası arasında çıkan tartışmaya dahil oldu ve daha sonra Durdu Alkan'ın aracında yer alan av tüfeğini alarak yeniden eve girdiği belirtildi. Müslüm Alkan, babasının annesini vuracağını gördükten sonra müdahale etmek istedi fakat babası onu sol bacağından yaraladı.

Oğlunu sol bacağından yaralayan Durdu Alkan daha sonra ateş ederek eşi Ayşe Alkan'ın da canına kıydı. Yaşanan olay sonrasında Durdu Alkan'ın ormana kaçtığı fakat daha sonra Jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenilirken yaralanan Müslüm Alkan'ın ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Durdu Alkan ise ifadesinde eşiyle birçok kez barışmak istediğini fakat eşinin buna yanaşmadığını ve uzaklaştırma kararı aldığını söyledi.