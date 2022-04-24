Nisan sonuna kadar hesaplara 10.000 TL ödeme yapılacak

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara nisan ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile gelir belgesiz masrafsız 10.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularına gerçekleştirerek işlem yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek onaylanan tutar hemen banka hesabına yatacak. Yapı Kredi Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde bu kredileri kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yaparak ödeme tablosunu kendi ödeme gücüne göre ayarlaya bilecek. Sizlerde bankanın yapmış olduğu bir kampanyaya katılarak bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 10.000 TL ödeme almak istiyorlarsa ilk önce banka kredi puanını sorgulaması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte işlem yaptırmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar bu kredileri hemen alabileceğini söyleyebiliriz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirerek 10.000 TL onu alıp almadığınızı hemen görebiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız şarttır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak 4411 numarasına bu mesajı gönderebilir.

Gönderilen mesaj sonrasında banka değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapar kredi onayı alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu vermektedir.