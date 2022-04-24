Pazartesi ve Salı günleri ödemeler hemen yapılacak! Bugün açıklandı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında acil paraya ihtiyacı olan kişilere Denizbank ve Akbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar Pazartesi ve salı günü ödeme yapılacak. Son zamanlarda bankalar özellik ve Bayram yaklaşırken düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Denizbank'ı Akbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar nakit almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeden önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadıklarını bilmesi gerekiyor. Yapılan kampanya ile birlikte acil ihtiyaçları olan vatandaşlar için başlatılan bu nakit kampanyasında 36 ay vadeye kadar sizleri hızlı bir şekilde nakite onay verilecek ve 10.000 TL ödeme kesintisiz olarak hesabımıza yatacaktır. Başvuru yaparak kredi onayı almak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Denizbank ve Akbank üzerinden 10 bin TL ödeme

Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları aracılığı ile SMS atarak hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebilir. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak hesaplarına 10.000 TL ödeme alabilir. 36 ay vadeye kadar Akbank üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin.

10.000 TL SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere belirtilen şartlar dahilinde kredi onayı verecek. Denizbank ve Akbank üzerinden onaylanan kredinizi en yakın banka şubesine giderek hemen kullanabilirsiniz. SMS ile kredi onayı aldıktan sonra banka şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar Sadece kimlik numaraları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilir.

Ayrıca 10.000 TL kredi kullanacak olan kişilerin Denizbank ve Akbank hesabı varsa kendi hesapları üzerinden internet şifresi alması gerekiyor. Bu şekilde bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.