Kısa bir süre içerisinde yayın hayatına başlayacak ve ilk bölümünü izleyiciyle buluşturacak olan Yaz Şarkısı isimli televizyon dizisi projesi seyirci grubuna Fox TV ekranlarında neşeli ve eğlenceli anlar yaşatacak. İlk bölümünü 9 Temmuz pazar akşamında dizi hayranları ile buluşturacağını açıklayan Yaz Şarkısı isimli dizi projesi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Dizinin yayın hayatına başlaması ile beraber farklı bir havada ekranlarda yayınlanıyor olacak. Dizinin kadın başrol oyuncusu olarak Nilsu Berfin Aktaş'ın yer alacak olması da genç oyuncunun hayranlarını mutlu eden bir gelişme olarak yorumlandı. Başrol kadın oyuncusu olarak büyük bir sorumluluk üstlenen Nilsu Berfin Aktaş adeta dizinin yükünü omuzlarına aldı.

Seyirci grubu genç oyuncunun rol aldığı dizileri ve hayat verdiği karakterleri hatırlıyor. Bu sebeple Yaz Şarkısı isim dizi projesi televizyon ekranlarında Nilsu Berfin Aktaş açısından da çok farklı bir proje olacak. Daha önce genel olarak dram rollerine hayat veren genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş bu defa çok farklı bir rol ile ekranlarda yer alacak. Eğlenceli bir hikayeye sahip olarak yayın hayatına başlayacak olan Yaz Şarkısı isimli televizyon dizisi projesi Nilsu Berfin Aktaş hayranları tarafından titizlikle takip ediliyor. Dizi projesinde seyirci grubunu neşelendirecek pek çok sahne de ekranlarda yer alacak.

Mustafa Mert Koç isimli yakışıklı oyuncu ile başrolü paylaşan genç isim Nilsu Berfin Aktaş Yaz Şarkısı isimli dizi projesinde rol alarak hayranları karşısına çıkacak. İstanbul'a okumak için gelen bir genç kıza hayat verecek olan genç oyuncu hayallerini de gerçekleştirmek için çabalayacak.

Yayınlanan fragmanda oyuncunun hayat vereceği karakterin heyecanlı enerjisi yüksek ve ne yapacağı belli olmayan biri olduğu göz önüne sermişti. Yaz isimli karaktere hayat verecek olan genç oyuncu için bu dizi tam da bu sebeple önemli bir kariyer sınavı olarak görülüyor.