Nijeryalı İşletmeler, Yüksek Dizel Maliyetleri Nedeniyle Güneş Kaynaklarına Yöneliyor

Nijerya'nın güneş enerjisi şirketleri, artan küresel petrol fiyatları nedeniyle yerel olarak artan dizel maliyetinin ardından Afrika'nın en büyük petrol üreticisindeki işletmeler alternatif güç kaynakları ararken, mini şebekeler ve ekipman talebinde bir artış görüyor.

Bununla birlikte, arz kısıtlamaları, bazıları talebi karşılayamadıkları için müşterileri geri çevirmeye başladıklarını söyleyerek, trendden yararlanma yeteneklerini engelleyebilir.

Tahmini 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya, 12.500 megavat kurulu elektrik kapasitesine sahip, ancak ulusal şebeke sadece 4,000 MW'lık bir zirve sağlıyor ve işletmeleri ve vatandaşları dizel motorlu jeneratörlere büyük ölçüde bağımlı bırakıyor.

Nijerya Enerji Komisyonu, ülkenin jeneratörler için yakıt için yılda 22 milyar dolar harcadığını söylüyor.

Benzin gibi sübvanse edilmeyen dizelin fiyatı neredeyse üç katına çıkarak litre başına 800 nairaya (1.93 $) ulaştı. Bu artışın çoğu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geldi.

Daystar Power ticari yetkilisi Victor Ezenwoko, "(Güneş enerjisi için) talepte artış oldu, bence bu yıl dizel fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor" dedi.

Yine de, endüstri yöneticileri, güneş enerjisi kullanımının yüzde 2'nin altında olduğu tahmin ediliyor ve bazı işletmeler bunu büyük ölçekli kullanım için uygun görmüyorlar.

Bu yılın başlarında, Shell tarafından finanse edilen bir firma olan Boston Consulting Group ve All-On tarafından yapılan bir araştırma, Nijerya'da kişi başına kurulu fotovoltaik güneş panelinin, Güney Afrika gibi benzer gelişen pazarlarda ortalama sekiz watt'a kıyasla bir watt olduğunu söyledi.

Rensource Energy CEO'su Prince Ojeabulu, enerji maliyetlerinin şirket marjlarını azalttığı ve işletmeleri aktif olarak güneş enerjisini, temiz bir enerji biçimini düşünmeye zorladığını söyledi.

2021'de Rensource, 1 MW'lık güneş panelleri kurdu ancak şu anda 6 MW'lık santraller inşa ediyor.

"Yıl sonuna kadar, şimdiye kadar gördüğümüz trende göre, Nijerya'da 12 MW'lık güneş enerjisi kurulumuna sahip olmalıyız, hatta daha fazlasına sahip olmalıyız" dedi.

Bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, bu yıl endüstriyel kullanıcılara hizmet veren onaylı solar mini şebekelerde bir artış olduğunu söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Ancak bu yıl Çin'deki COVID-19 karantinalarının neden olduğu küresel tedarik zinciri kesintileri ve Ukrayna'daki savaş, büyüme iyimserliğini bozuyor. Bazı ekipmanların teslimat süreleri üç aydan dokuz aya kadar çıktı.

“Ekipmanımız olsaydı bu yıl 60 MW kurabiliriz. Daystar CEO'su ve kurucu ortağı Jasper Graf von Hardenberg, “Kimlerle (birlikte) çalıştığımız konusunda daha seçici hale geldik” dedi.

Yöneticiler, yerel finansmana erişmenin de zor olduğunu, ancak yeşil enerjiye odaklanan işletmelere yatırım yapmak isteyen denizaşırı kalkınma finans kuruluşlarından para aktığını söyledi.