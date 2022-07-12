ABD Kürtaj Hakları: Arizona Yargıcı 'Kişilik' Yasasını Engelliyor

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir federal yargıç, döllenmiş yumurtalara, embriyolara ve fetüslere aynı "diğer kişilere sağlanan haklar, ayrıcalıklar ve dokunulmazlıkları" veren bir eyalet yasasını engelledi.

ABD Bölge Yargıcı Douglas Rayes'in Pazartesi günkü sözde "kişilik" yasasına karşı verdiği karar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Haziran ayında verdiği bir kararın 1973 tarihli Roe v Wade'i bozmasının ardından ülke çapındaki eyalet hükümetlerinin kürtajın yasallığını netleştirmeye çalışmasıyla geldi .

Rayes, 2021'de Arizona valisi tarafından imzalanan ancak Yüksek Mahkeme'nin kararından önce yasal olarak uygulanabilir olmayan yasanın çok muğlak olduğuna hükmetti.

Kürtaj sağlayıcıları, yasanın, yasaya göre nelerin yasaklanacağını ve varsa, prosedürü gerçekleştirmeleri için ne gibi cezai suçlamalarla karşılaşabileceklerini açıkça belirtmediğini savundu.

Davayı savunan Üreme Hakları Merkezi avukatı Jessica Sklarsky, “Mahkeme bugün bu yasanın düşünülemeyecek kadar aşırı bir kürtaj yasağı oluşturmak için kullanılmasını engelleyerek doğru kararı verdi” dedi.

“Yüksek Mahkemenin Roe v Wade'i deviren feci kararı, zeminde kaosu serbest bıraktı ve Arizona sakinlerini ihtiyaç duydukları kürtaj bakımını alıp alamayacaklarını bulmak için çabalıyorlar.”

Bu arada Arizona başsavcılığının bir sözcüsü, kararın "ofisimizin kabul etmediği Arizona yasasının bir yorumuna dayandığını ve sonraki adımlarımızı dikkatle değerlendiriyoruz" dedi.

Birçok eyalette olduğu gibi, başsavcının 1901 öncesi tüm kürtaj yasağının Roe v Wade düşmesinin ardından uygulanabilir olduğunu söylediği Arizona'da kürtajın yasallığı belirsizliğini koruyor .

Kürtaj sağlayıcıları, eyaletteki en az bir yargı yetkisinin, kalabalık Pima County'nin engellediği bu yasak kapsamında cezalandırılma korkusuyla operasyonları büyük ölçüde durdurdu.

Bu arada, 15 hafta sonra, birçok kadın hamile olduğunu bilmeden önce kürtaj yasağı, bu yıl Arizona'da yürürlüğe girecek.

Pazartesi günü karar, Utah'taki bir yargıcın Planlı Ebeveynlik'ten, Roe v Wade'in devrilmesinden önce kabul edilen ve eyaletteki çoğu kürtajı yasaklayacak şekilde ayarlanan devletin sözde tetikleme yasasının uygulanmasını geciktirme talebini kabul etmesiyle geldi.

Guttmacher Enstitüsü üreme hakları araştırma grubu, 26 eyaleti Roe v Wade'in düşmesinin ardından kürtajın tamamını veya çoğunu yasaklamak için “muhtemel veya kesin” olarak etiketledi.

En az dört eyalette – Idaho, Utah, Kentucky ve Michigan – mahkemeler yasakların uygulanmasını geçici olarak engelledi .

New York Times çetelesine göre, Salı günü itibariyle, en az 10 eyalet çoğu kürtaj yasağını uyguluyordu.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden , yetkilerinin sınırlı kaldığını söylese de, kürtaj isteyenlerin önündeki bazı engelleri hafifletmeyi amaçlayan bir yürütme emri imzaladı.