Nihayet Meclisten Geçti! 47 Yaşında Emekli, istifa tazminat ödemesi yapılacak! Milyonlarca çalışan mutlu!

Uzun uğraşlar ve uzun bir süre sonrasında erken emekliliğe yönelik mutlu edici önemli haberler gelmeye başladı. Son zamanlarda erken emeklilik ile ilgili gündem de çıkan haber sayılarının artması ve bu konuda bir kamuoyu yaratılması ile karar mercilerinin dikkatini çeken erken emeklilik konusu bazı değişikliklere sahne olmuştur. 47 yaşında emekli olma şartı ile ilgili yapılan düzenlemeler sayısı milyonlara varan kişiyi yakından ilgilendirmektedir.

Erken emeklilik ile beraber kıdem tazminatının istifa kapsamından çıkartılması gibi konular ise yine yapılan son değişiklikler ile gündeme oturan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Buna göre bazı özel durumlardan kaynaklı olarak işinden istifa eden kişiler kıdem tazminatını alarak işten kolay bir şekilde çıkabileceklerdir. Dolayısıyla hem erken emekli kendi kıdem tazminatı ile ilgili yapılan değişiklikler ve düzenlemeler milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirdiği gibi rahat bir nefes almalarını da sağlamaktadır.

Erken Emeklilik

Erken emekli olma hakkını elde eden vatandaşlar için 1800 gün tamamlandığında ve bugün ödemesinin üzerine askerlik ve çalışma günleri eklendiğinde kalan günlerin SGK üzerinden yapılandırılması ile erken emekli olma şansı mümkündür.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı konusunda ise özellikle evlilik durumu meydana geldiğinde kadının işinden istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alması gibi bir hak tanınmaktadır. Aynı şekilde askere giden erkek de işinden mecburi nedenlerden dolayı ayrıldığı için kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Bununla beraber izin haklarının kullandırılmaması, resmi bayramlarda istek dışı çalıştırılması, işe giriş çıkış yapılması ve benzeri gibi durumlardan istifa oluyor ise aynı şekilde kıdem tazminatı hakkı da kullanılabilmektedir.