5 litre Ayçiçek Yağında Görülmemiş Kampanya Yaptı! Kuyruklar Arttı! 30 TL, 60 TL, 140 TL Yağ Fiyatları

Tarım Kredi Marketleri olmaz denileni yaptı ve görülmemiş kampanyayı açıkladı. Ayçiçek Yağı fiyatlarında öyle bir kampanya yapıldı ki vatandaşlar yap stoklarını yapmaya başladı. Herkes marketlerin kapısında kuyruk oldu. 30 TL, 60 TL, 140 TL'ye yağ satılmaya başlandı.

Peş peşe yapılan fiyat açıklamalarında Tarım Kredi Marketleri Ayçiçek yağlarında görüşmemiş kampanyalar başlatılmıştır. En son gelen zamlar nedeni ile yağ fiyatlarında çok ciddi bir fiyat artışı yapılmış ve vatandaşın temel tüketim gıda ürünleri arasında yer aldığı için, gıda konusunda birçok vatandaşın sorun yaşamasına neden olmuştur. Bu durumda vatandaşların, gıda ihtiyaçlarının kolay bir şekilde karşılanabilmesi için Tarım Kredi Marketlerinde görülmemiş bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanya da vatandaşların bütçesinde epey bir rahatlama sağlayacaktır. Üstelik market, yalnızca yağ ürünlerinde değil daha birçok ürün ve kalemde indirim üzerine indirim yaparak benzeri görülmemiş bir kampanyadır.

Öncelikle Tarım Kredi Market, 1 litre ölçüsündeki TK Anadolu Ayçiçek Yağını 34,90 liraya satışa çıkardığını duyurdu. BİM-A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerde 100 TL'ye satılmakta olan 2 litrelik Ayçiçek yağı, benzersiz bir indirime tutuldu. Bu durumda 2 Litre Ayçiçek Yağ fiyatı 60 TL olarak verilmektedir. Tarım Kredi Marketleri tarafından satılan Teneke kutu halinde 5 litrelik Ayçiçek yağı yalnızca 140 TL’ye satışa sunulmaktadır. Pet şişe olarak satılan yağlarda ise 5 litrelik Ayçiçek yağı 143,90 TL’ye satılmaktadır.