Okul Saldırısında En Az 21 Kişi Öldü

Yetkililer, Rusya'nın Kharkiv yakınlarındaki Merefa'da bir okul ve kültür merkezini bombalaması sonucu en az 21 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Mariupol'deki kurtarma çalışmaları, yetkililerin yüzlerce kişinin barındığı tiyatro binasını vuran grev sonrasında hayatta kalanları aramasıyla devam ediyor.

Rus güçlerinin başkente baskı yaptığı sırada, düşen bir roketin enkazının Kiev'deki bir apartman bloğuna isabet ettiği sırada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Mariupol'da "yüzlerce" sivilin barındığı bir tiyatro ve havuz tesisine saldırdığını söylüyor. Moskova bu iddiayı reddediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu .

İtalyan başbakan, Putin'in barış istemediğini söyledi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini ve Ukrayna'daki ihtilafı sona erdirmeye çalışmak için Moskova'ya karşı daha fazla yaptırıma ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

"Putin'in adına barış için bir isteklilik yok. Savaş için bir isteklilik var." dedi.

Başbakan, Norveç'in Moldova'dan Ukraynalı mültecileri başka bir yere getireceğini söyledi

Norveç hükümeti, Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Moldova'dan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi Norveç'e getireceğini duyurdu.

Başbakan Jonas Gahr Store düzenlediği basın toplantısında, ayrıca tıbbi bakıma ihtiyacı olan 550 mülteciye ve aile üyelerinden 2 bin 200'üne de gelme fırsatı verileceğini söyledi.

"Moldova yardım istedi ... ve Norveç katkıda bulunacaktır. Buna ek olarak, bu korkunç savaşın neden olduğu en savunmasız mültecilerden bazılarını getirmek istiyoruz." dedi.

OECD Ukrayna savaşını fiyatları daha da yukarı itme konusunda uyardı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Ukrayna'daki savaşın küresel büyümeyi bozacağı ve zaten sıkışık olan tedarik zincirlerini bozarak fiyatları daha yükseğe iteceği konusunda uyardı.

AB: Fosil yakıtlara bağımlılık Rus 'savaş sandığına' kaynak sağlıyor

Bloğun çevre politikası şefi, Avrupa Birliği'nin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığının Rusya'nın "savaş sandığını" finanse ettiğini söyledi.

AB'nin çevreden sorumlu komisyon üyesi Virginijus Sinkevicius Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızın ve Rus savaş sandığına her yıl kaç milyar ödediğimizin derinliklerine inmeme gerek yok." dedi.

Avrupa'nın bloğun gazının yüzde 40'ını sağlayan Rusya'dan gelen enerjiye olan güvenine atıfta bulunan Başbakan, "Ne kadar az bağımlıysak, bizim için o kadar iyi olur." dedi.