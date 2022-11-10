Netflix’in Göz Kamaştıran Güzelliği: Şükran Ovalı 

Televizyon dünyasının aranan isimlerinden biri olan Şükran Ovalı kızı olan Mihranı dünyaya getirdikten bir müddet sonra bazı projelerde konuk oyunculuk dışında televizyon ekranlarında ve sinema dünyasında çok az sayıda rol almıştı. Televizyon dünyasının geçtiğimiz sezonunda ise yargı isimli başarılı dizide Derya savcı karakteri ile de ekranlara gelmeye başladı. Şükran Ovalı uzun süreden beri ekranlarda görünmediğinden dolayı izleyenleri onu çok merak ediyordu.

Uzun bir aradan sonra sevenleri ile yargı dizisi aracılığı ile televizyon ekranlarında buluştu. Bu dizideki canlandırmış olduğu karakter ile izleyenlerin beğenisini alan Şükran ovalı geçtiğimiz günlerde Netflix’in Türkiye davetine katılmıştı.

Kırmızı Halıda Yürüyen İnciler

Geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye özel gecesinde birçok ünlü boy gösterdi. Bu davete katılan pek çok ünlü sanatçı gerek kıyafetleri gerekse makyajlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar. Yine Netflix’in gecesine davetli olan Ayça Ayşin Turan beyaz kıyafetiyle göz kamaştırdı. Serenay Sarıkaya da yine beyaz renkli kıyafeti ile inci gibi kırmızı halıda yürüdü. Melisa Sözen ise geceye simsiyah giyinmiş olduğu kıyafetiyle izleyenlerin beğenisini topladı. Kırmızı halıdaki yürüyen bu oyuncuların güzel ve şık halleri magazin basınında büyük yankı uyandırdı.

Bu oyuncular arasından Şükran ovalı ise geceye damgasını vurdu. Şükran ovalı bu gece için parlement mavisi ve yırtmaçlı kabarık bir etek ile büstiyer seçeneğinde bulunmuştu. Fakat bu kıyafetin üzerine giymiş olduğu deri montu ve uzun ince topuklu çizmeleri de Çok beğenildi. Böylesine şık bir elbiseyi siyah deri ceket ve siyah deri çizme ile kombinleyerek çok farklı bir tarz ortaya koydu ve gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer almayı da başardı.

Şükran Ovalı’nın Kıyafetini Ateş Emojisi

Şükran Ovalı’nın makyajı saçı ve kıyafeti bir bütün olarak incelendiğinde gayet şık bir görüntü elde ettiği gözlemlendi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından paylaşmış olduğu Netflix’in İstanbul gecesine ait olan fotoğraftaki ilk yorumlardan biri de Caner erkin’den geldi. Prensesin notu ile beğenisini ifade eden eşi mesaj atarken modacı Ece Sükan da ateş emojisi ile cevap verdi.