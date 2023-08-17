Netflix, en fazla abonesi bulunan TV platformu olarak biliniyor. Platformda yerli ve yabancı pek çok yapım yer alıyor. Çocuk ve yetişkin filmleri, diziler, belgeseller ve çeşitli programlar ile evde keyifle vakit geçirilebilir. Netflix kullanabilmek için aylık üyelik paketlerinden birini satın almak gereklidir. Aylık belli bir ücret üzerinden satın alınabilen paketlerin fiyatı arttı.

Netflix tarafından sunulan üç paket bulunuyor. Temel, standart ve özel şeklinde üç paket arasından seçim yapılabilir. Netflix tarafından yapılan açıklamada artık sunulan paketlerde daha esnek hareket edileceği belirtildi. Aynı zamanda HD ve Ultra HD özellikleri de sunulacak. Temel, standart ve özel planlar için alınan ücretler de artacak.

DISNEY PLUS’IN ATATÜRK KARARI, NETFLIX’E OLAN TALEBİ ARTIRDI

Disney Plus’ın aldığı Atatürk filmini yayımlamama kararı, platformun üye sayısını düşürdü. Bu durum, Netflix’e olan talebi artırdı. Bu nedenle pek çok kullanıcı, Netflix fiyatlarını araştırmaya başladı.

Netflix’in daha önce ücretsiz deneme özelliği bulunuyordu. Ancak platformun deneme özelliğinin kaldırılacağı belirtildi.

TEMEL PLAN ÜCRETİ 63,99 TL OLDU

Netflix temel planı için alınan ücret 63,99 TL olarak belirtiliyor. Ancak bu planda sadece bir ekranda Netflix kullanmak mümkün oluyor. Temel plan kullanıcıları, HD ve Ultra HD özelliklerinden yararlanamaz.

Standart plan kullananların 97,99 TL ödemesi gerekiyor. Bu planda iki ekran kullanılabilir. Aynı zamanda HD özelliğinden de yararlanılabilir. Netflix’in özel plan seçeneği de vardır. Özel plan ücreti 130,99 TL olarak belirtiliyor. Bu planda dört ekranda birden Netflix kullanılabilir. Öte yandan HD ve Ultra HD özelliklerinden yararlanılabilir.

Netflix kullanıcıları, bir paketten başka pakete geçiş yapabilir. Ayrıca üyelik iptalinin de istenilen herhangi bir zamanda yapılması mümkündür. Netflix, zengin içerikleri sayesinde üye sayısının artırmayı başarıyor. Yerli yapımlar da artık Netflix’te sıkça yer alıyor.