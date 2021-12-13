Nesrin Cavadzade’den Üç Kuruş Paylaşımı

Pazartesi akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi geçtiğimiz hafta ekranlara taşıdığı yeni bölümü ile görsel bir şova imzasını atmıştı. Roman mahallesinde yaşanan Bahar ile Kartal’ın düğünü oldukça ilgi çekmiş ve dillere destan bir şenlik ile gerçekleşmişti.

Herkesin bildiği üzere Romanların düğün merasimleri yapılmış ve gösterişli, renkli, şatafatlı bir sahne ortaya çıkmıştı. Rengarenk, abartılı ve rüküş ötesi düğünleri ile ilgi çeken romanlar bu durumu dizide izlemişti. Mafyadan kurtulmaya çalışan Kartal’ın, Nezih’in kızı olan Bahar ile evlenmesi dizide heyecan içerisinde seyredilmişti. Roman düğünü aile gelenekleri ile yapılmış ve görsel şölen ekranlarda yer almıştı.

Bahar'ın saçındaki ilginç başlık ve uzun kuyruklu mor renkli gösterişli elbisesi izleyici kitlesini gülümsetmişti ve Bahar’ın gösterişli kıyafeti dikkat çeken bir hal almıştı. Bunun yanı sıra deveye binmeyi de ihmal etmeyen Bahar ekranlara damga vurmuştu.

Ekran başındaki izleyici kitlesine eğlenceli dakikalar yaşatan bu sahneler oyuncu kadrosunun da dikkatini çekti ve Nesrin Cavadzade de o anlar yaşarken oldukça heyecanlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden proje hakkında yeni bir paylaşıma imza atan yetenekli oyuncu Nesrin Cavadzade, deve detayı sonrasında farklı bir sürpriz yaptı. Bu defa oyuncu yavru ayılar ile şakalaştı ve çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafta farklı görüntüler ortaya çıktı ve Nesrin Cavadzade yavru ayılar ile şakalaştı. O anları yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, Üç Kuruş dizisinde söylediği oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra kafesteki ayıların haline üzüldüğünü de belirten ünlü oyuncu bütün hayvanların özgür olmasını istediğini ifade etti.