Koronavirüste Son Durum Nedir? Sağlık Bakanlığı Açıkladı!

Türkiye'de son 24 saat içerisinde yaşanan güncel olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Sağlık Bakanlığı verileri vatandaş ile paylaştı ve gündemin üst sıralarında yer aldı. Sağlık gündeminde konu edinilen verilere dair önemli paylaşımlar gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı sonuçları da yayınladı. Yapılan koronavirüs testlerinde ülke genelinde son 24 saat içerisinde 17956 kişinin testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaşılırken 182 kişinin yaşamını yitirdiği de öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden son 24 saat içerisinde meydana gelen olaylar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Toplamda 6 kişide Türkiye'de Omicron varyantının tespit edildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu kişilerin birinin İstanbul'da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu ifade etti. Tespit edilen 6 kişinin koronavirüsü hafif belirtiler ile geçirmekte olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı, vakaların hastaneye yatmalarına ihtiyaç olmadığını da paylaştı. Bu sebeple vatandaşların söz konusu durum ile ilgili olarak kaygılanmalarına gerek olmadığı, tedbirlere uyulması gerektiği ve aşıların tamamlanmasının ne kadar önemli olduğu söylenildi.

Günlük koronavirüs tablosunu vatandaşı ile paylaşan Sağlık Bakanlığı günlük yapılan test sayısında yayınladı. 345754 koronavirüs testinin son 24 saat içerisinde yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanlığı, 179506 kişinin testinin pozitif çıktığını da aktardı. İyileşenlerin sayısı 22648 olarak açıklanırken 182 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İki doz aşı uygulananların oranının 18 yaş üstü nüfusta yüzde 82,3 olduğu belirtilirken bir doz aşı yapılanların oranının da %91,5 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

18 yaş üstünde ise en az iki dost koronavirüs aşısı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Amasya, Osmaniye, Ordu, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Balıkesir, Bartın, Zonguldak ve Eskişehir olarak açıklandı.